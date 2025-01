Podwyżki dla Karola Nawrockiego i jego żony. „Cicha rekompensata”?

Decyzja ta ma związek z koniecznością zachowania apolityczności przez szefa instytucji publicznej. Jak poinformowała rzeczniczka IPN, Emilia Wierzbicki, urlop rozpocznie się 15 stycznia 2025 roku.

Nawrocki poinformował również, że jego żona, Marta Nawrocka, postanowiła wziąć urlop w tym samym czasie.

„Moja żona, podobnie jak ja, uda się na urlop dla czystości spraw zawodowych. To jej własna decyzja i dowód jej odpowiedzialności” — skomentował Nawrocki na antenie Radia Plus 10 stycznia 2025 roku.

Jeśli Karol Nawrocki przegra wybory, do pracy powróci z wyższą niż dotychczas pensją. Jego żona także może liczyć na wzrost wynagrodzenia.

Pensja prezesa IPN i planowane podwyżki

Obecnie wynagrodzenie prezesa IPN wynosi 17 786,83 zł brutto miesięcznie. Od 1 stycznia 2025 roku wzrośnie ono do 18 676,17 zł brutto, co oznacza niemal 890 zł więcej. Podwyżka wynika z decyzji rządu Donalda Tuska o zwiększeniu kwoty bazowej do 1 878,89 zł.

Wynagrodzenie Marty Nawrockiej

Marta Nawrocka, zatrudniona w Służbie Celno-Skarbowej na stanowisku młodszego eksperta, zarabia mniej niż jej mąż, choć jej pensja nadal przekracza średnią krajową.

Podstawowe wynagrodzenie młodszego eksperta wynosi od 5 200 zł do 8 800 zł brutto. Dodatkowo Nawrocka może liczyć na dodatki za długoletnią pracę, które wynoszą do 17% podstawowego wynagrodzenia, czyli około 1 400 zł. Razem z tzw. trzynastą pensją jej miesięczne zarobki mogą przekraczać 10 000 zł brutto.

W 2025 roku, na mocy decyzji rządu, pracownicy sektora budżetowego, w tym funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej, otrzymają 5-procentową podwyżkę wynagrodzeń, obowiązującą z mocą wsteczną od 1 stycznia 2025 roku. Dzięki temu Marta Nawrocka również otrzyma wyższe wynagrodzenie.

Zakres pracy Marty Nawrockiej. Broń i hazard?

Marta Nawrocka od 17 lat pracuje w Pomorskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Gdyni, gdzie zajmuje się kontrolą przemysłu naftowego, spirytusowego oraz zwalczaniem nielegalnego hazardu.

Ze względu na charakter swojej pracy często bierze udział w kontrolach statków. Jako umundurowana funkcjonariuszka nosi także broń. Według ustaleń tygodnika „Polityka” jej dział jest jednym z kluczowych w walce z przestępczością gospodarczą.

Reakcje na podwyżki i decyzje o urlopach

Decyzje o podwyżkach dla Karola Nawrockiego i jego żony spotkały się z mieszanymi reakcjami opinii publicznej.

Krytycy zarzucają rządzącym, że podwyżka dla prezesa IPN stanowi formę „cichej gratyfikacji” dla popieranego przez PiS kandydata na prezydenta. Z kolei decyzja o urlopie dla małżonków wywołała dyskusję na temat konieczności oddzielenia pracy zawodowej od działalności politycznej.

Czytaj też:

Czy KO wymieni Trzaskowskiego? PiS podsyca spekulacje. Jest mocna odpowiedźCzytaj też:

„Niedyskrecje parlamentarne”. W PiS narasta chęć zemsty. „Aż się boję, co będzie, gdy wrócimy do rządzenia”