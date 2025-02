Stanowski wymownie o zdjęciu Nawrockiego. Giertych nie wytrzymał

Karol Nawrocki pochwalił się w mediach społecznościowych zdjęciem ze swoją żoną Martą. Kandydat w wyborach prezydenckich popierany przez Prawo i Sprawiedliwość zdradził, że „para jest na wspólnym urlopie dla Polski”.

Stanowski o zdjęciu Nawrockiego. Giertych wkroczył do akcji

Wpis prezesa Instytutu Pamięci Narodowej nie umknął uwadze Krzysztofa Stanowskiego. Szef Kanału Zero, który ogłosił, że również ma zamiar startować w wyborach prezydenckich także pokazał swoje zdjęcie z urlopu. „Wiem, co znaczy ciężki urlop dla Polski. Pozdrawiam kontrkandydata” – napisał prezenter.

Nie trzeba było długo czekać także na ripostę ze strony Romana Giertycha. „Krytykowaliście Nawrockiego i co? Można zrezygnować z kandydowania w elegancki sposób? Można. Brawo!” – kpił polityk Koalicji Obywatelskiej.

twitter

Wybory 2025. Nawrocki uderza w Trzaskowskiego

Karol Nawrocki nie do końca przebywa jednak na urlopie. W środę 5 lutego szef IPN pojawił się w województwie łódzkim. W trakcie konferencji prasowej uderzył w Rafała Trzaskowskiego. Nawiązał do słów polityka KO, które padły na antenie Polsat News. Prezydent Warszawy stwierdził, że wszystkim należy się szacunek również, jeżeli chodzi o to, jak się do kogo zwraca, jednak według polskiego prawa mamy dwie płci biologiczne. Dodał, że nie da się wciągnąć PiS-owi w wojny kulturowe.

– Rafał Trzaskowski nie przestaje zaskakiwać. Dzisiaj usłyszałem, że w wieku ponad 50 lat zorientował się, że według prawa są w Polsce dwie płcie. To dobrze, że dojrzał do tego, natomiast to bardzo złą ocenę wystawia Rafałowi Trzaskowskiemu w kontekście tego, że potrzebował pół wieku, żeby zorientować się, że są według prawa dwie płcie – ironizował Karol Nawrocki w trakcie briefingu w Skierniewicach.

Zdaniem szefa IPN „te 50 lat na dojrzewanie do takiej deklaracji sprawia, że mamy do czynienia z kandydatem, z zastępcą Donalda Tuska, który ma słaby refleks intelektualny”. – Zbyt wiele czasu zabrało dojście do tej oczywistej, logicznej, prawnej i biologicznej prawdy Rafałowi Trzaskowskiemu – komentował.

Czytaj też:

Afront Dudy wobec Nawrockiego. Konsternacja w PiSCzytaj też:

Stanowski sprzedaje swoje oczko w głowie. Część dziennikarzy ma stracić pracę