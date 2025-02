Nowe fakty po ataku nożowników na nastolatków. Prokuratura stawia zarzuty po „ustawce”

W piątek 7 lutego w Jarosławiu na Podkarpaciu trzech 17-latków raniono ostrym narzędziem. W zdarzeniu wzięli również udział czterej mężczyźni, którzy oddalili się z miejsca. Ranni nastolatkowie trafili do szpitala. W sprawie zatrzymano 10 osób. Według śledczych doszło do bójki skonfliktowanych uczniów jednej szkoły, którzy się znali – poinformował TVN24. U podstaw agresji leżał konflikt między dwoma uczniami, którzy mieli umówić się na tzw. ustawkę.

Łącznie w zdarzeniu uczestniczyło 12 osób. Pięć osób usłyszało zarzuty udziału w bójce ze skutkiem ciężkim, zakwalifikowanej jako czyn o charakterze chuligańskim. Dwie przyznały się winy, jedna częściowo, a dwie nie. W niedzielę prokurator przeprowadziła czynności z 17 i 18-latkami. Wśród tych osób nie ma poszkodowanych oraz czterech nieletnich, którzy będą odpowiadać przed sądem dla nieletnich. Aktualnie znajdują się w policyjnej izbie dziecka.

Jarosław. Nastolatkowie zaatakowani przez nożowników. Prokuratura o najnowszych informacjach

Za udział w bójce, której skutkiem jest ciężki uszczerbek na zdrowiu, grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo osoba, która wyjęła nóż, odpowie za posługiwanie się w bójce narzędziem niebezpiecznym, za co grozi do 20 lat więzienia. Prokurator Agnieszka Kaczorowska z Prokuratury Rejonowej w Jarosławiu powiedziała, że przygotowuje wnioski do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. Decyzja w tej sprawie ma zostać podjęta w poniedziałek.

W sobotę dyrektor Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu Piotr Pochopień mówił, że dwóch 17-latków do szpitala trafiło w stanie „bezpośredniego zagrożenia życia”. – Niezwłocznie trafili na blok operacyjny, gdzie zostali zoperowani. Liczyły się tak naprawdę sekundy i tylko sprawna sprawnie przeprowadzona operacja pozwoliła ich uratować – powiedział Pochopień. Stan trzeciego poszkodowanego jest średni.

