Wyjechał do Niemiec, ślad po nim zaginął. Trwają poszukiwania 40-letniego Polaka

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Słupcy prowadzą poszukiwania Roberta Dobraszaka. 40-letni mężczyzna pod koniec stycznia wyjechał do pracy do Niemiec. Na początku lutego był widziany na terenie Düsseldorfu. Jak podają funkcjonariusze, mężczyzna dotychczas nie powrócił do miejsca zamieszkania, nie skontaktował się także z rodziną.

Zaginął Robert Dobraszak. Policja apeluje o pomoc

W dniu wyjazdu do Niemiec Robert Dobraszak był ubrany w jasnozieloną kurtkę zimową z elementami odblaskowymi, szare spodnie typu ogrodniczki, czerwoną bluzę z kapturem i robocze buty. Zaginiony mężczyzna ma ok. 170 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę. Ma krótko przycięte ciemne włosy oraz zielone oczy. Na lewym przedramieniu ma wytatuowany napis „Zenek” i znak błyskawicy.

Policja wystosowała apel. „Wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje na temat miejsca przebywania zaginionego, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 47 77 38 200 – dyżurny KPP w Słupcy lub w najbliższej jednostce policji” – czytamy w wydanym komunikacie.

