Andrzej Duda zaskoczył. Takiego ruchu prezydenta się nie spodziewano

Na ostatnie pół roku swojej prezydentury Andrzej Duda postanowił powołać nowych doradców. W piątek 14 lutego w Pałacu Prezydenckim odbyła się specjalna uroczystość, podczas której prezydent wręczył oficjalne nominacje.

Krzysztof Wacławek – kim jest nowy doradca Andrzeja Dudy?

Wśród nowych doradców znalazł się m.in. Krzysztof Wacławek. W latach 2020-2023 sprawował on funkcję szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wcześniej był m.in. dyrektorem Biura Logistyki oraz Departamentu Zagrożeń Strategicznych, który współtworzył.

Andżelika Możdżanowska nową doradczynią prezydenta

Nominację od Andrzeja Dudy na doradczynię prezydenta RP otrzymała również Andżelika Możdżanowska. Polityczka w przeszłości była związana z Polskim Stronnictwem Ludowym – przez cztery lata była sekretarzem rady naczelnej ugrupowania. W 2011 roku uzyskała mandat senatorki. Ubiegała się także o mandat europosłanki, jednak nie udało jej się uzyskać wystarczającej liczby głosów. Na początku 2015 roku uzyskała nominację na stanowisko sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

W 2015 roku startowała w wyborach parlamentarnych z list PSL. W trakcie sprawowania mandatu pracowała m.in. w komisji śledczej ds. Amber Gold. W 2017 roku zmieniła partyjne barwy i wstąpiła do Prawa i Sprawiedliwości. Dwa lata później ponownie wystartowała w wyborach do PE – tym razem z sukcesem. Na swoim koncie ma również stanowiska wiceministry rozwoju w pierwszym rządzie Mateusza Morawieckiego, wiceministry inwestycji i rozwoju, a także pełnomocniczki rządu do spraw małych i średnich przedsiębiorstw.

Trzecią doradczynią Andrzeja Dudy została tłumaczka Aneta Wiśniewska-Sołtykiewicz. Nowi współpracownicy głowy państwa obejmą swoje funkcje w poniedziałek 17 lutego.

