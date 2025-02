„Niedyskrecje parlamentarne”. Mentzen w II turze wyborów? Co się dzieje z poparciem Nawrockiego?

Dlaczego pod rządami Donalda Tuska nasiliły się nastroje antyimigranckie? Dlaczego Polacy nie wierzą, że wojna dotrze do naszego kraju? Dlaczego ważni politycy PiS nie są widoczni w kampanii Karola Nawrockiego. Czy Sławomir Mentzen ma szanse wejść do drugiej tury wyborów prezydenckich i co z tego mogłoby wyniknąć? O tym i innych sprawach rozmawiamy w podcaście „Niedyskrecje parlamentarne do słuchania”.

Zobacz fragment odcinka: Kampania wyborcza Karola Nawrockiego toczy się bez udziału najbardziej znanych polityków PiS. Takie przynajmniej można odnieść wrażenie. Jeden ze sztabowców powiedział nam, że politycy PiS, gdy się ich poprosi o wykonanie konkretnego zdania, to zrobią to bez szemrania, ale z własnej inicjatywy nie kiwną palcem. Od innego polityka Zjednoczonej Prawicy usłyszałyśmy, że prominentne postaci PiS przyjęły postawę wyczekującą na to, co się wydarzy po ewentualnej przegranej Nawrockiego. Chodzi oczywiście o możliwą zmianę prezesa partii. W mediach społecznościowych widać jak na dłoni, że takie osoby jak Beata Szydło lub Mateusz Morawiecki promują przede wszystkim siebie, a nie kandydata na prezydenta. Może to też świadczyć o tym, że politycy PiS tracą wiarę w zwycięstwo Nawrockiego. Bo o ile na początku w partii była wielka euforia, gdy Rafałowi Trzaskowskiemu zaczęło spadać poparcie, o tyle teraz, gdy sympatia do Nawrockiego nie rośnie, a kampania Trzaskowskiego idzie lepiej, to i nastroje w PiS opadły. Po wyborach prezydenckich ma się odbyć kongres PiS. Jarosław Kaczyński zapowiedział, że będzie się na nim ponownie ubiegał się o przywództwo. Ale gdyby Nawrocki przegrał, to tym razem mogą się ujawnić jego rywale do tego stanowiska np. Przemysław Czarnek lub Mateusz Morawiecki. A kampania Nawrockiego buksuje w miejscu, bo kandydat nie jest w stanie przekonać do siebie wyborców bardziej centrowych.