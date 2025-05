Ponad 5 proc. wyborców zagłosowałoby w I turze inaczej. Sondaż dla „Wprost”

Już w niedzielę Polacy wybiorą prezydenta. Na placu boju został Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki. W pierwszej turze wybór był bardziej skomplikowany, bo na karcie do głosowania znajdowało się aż 13 nazwisk. Głos w wyborach można oddać raz lub dwa razy – jeśli dochodzi do drugiej tury – dlatego należałoby przypuszczać, że każdy wyborca przemyśli swoją decyzję i jest jej pewien do końca.

Czy rzeczywiście?

Gdybyś miał(a) możliwość ponownego głosowania w I turze wyborów prezydenckich, czy zagłosował(a)byś tak samo?

Na tak postawione pytanie w badaniu SW Research dla „Wprost” zdecydowana większość (71,6 proc.), wskazała odpowiedź: „Tak, zagłosował(a)bym tak samo”. 16,7 proc. przyznało, że nie wzięło udziału w wyborach. To niewiele, bo w rzeczywistości frekwencja wyniosła 67,31 proc.

A co z pozostałymi?

6,5 proc. respondentów wybrało odpowiedź: „Trudno powiedzieć”, a 5,2 proc. zaznaczyło: „Nie, zagłosował(a)bym na innego kandydata/kandydatkę”.

U mężczyzn częściej niż u kobiet podjęte decyzje nie przetrwały próby czasu (6 proc. odpowiedzi „nie” wobec 4,4 proc.). Ale też więcej panów odpowiedziało twierdząco (72,8 proc. wobec 70,5 proc.). U kobiet częściej pojawiała się odpowiedź: „Trudno powiedzieć” (8,2 proc. wobec 4,6 proc.).

Jeśli w wyniku ogólnym skupilibyśmy się tylko na osobach głosujących i nie uwzględnili tych, które twierdzą, że nie wzięły udziału w pierwszej turze, to te procenty wyglądałyby następująco: