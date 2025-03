Polska przykryta śniegiem? Zima wróci i to szybciej niż się spodziewamy

Od paru dni cieszymy się ze znacznego ocieplenia w Polsce. W niektórych miejscowościach termometry pokazywały nawet temperaturę przekraczającą 20 stopni Celsjusza. Synoptycy alarmują jednak, że powrót zimy nastąpi. I to szybciej niż się można spodziewać.

W niektórych miejscach temperatura może spaść bowiem do nawet -10 stopni Celsjusza. I to już w połowie marca. Wyż ustąpi miejsca nadciągającym niżom, które sprowadzą mroźne powietrze z północy. Temperatury będą stopniowo spadać, a po kilku dniach wiosennego ciepła ponownie odczujemy powrót zimy. I to w całej krasie.

Opady śniegu? I to już niebawem

Kiedy nastąpi nagłe ochłodzenie? Możemy się go spodziewać na dniach, już 12 marca. To wtedy do Polski mają dotrzeć chłodne masy powietrza. Będziemy mogli zapomnieć o dwucyfrowych odczytach na plusie, które będą jeszcze w weekend. Temperatury po środzie spadną w niektórych miejscach nawet kilka stopni poniżej zera stopni Celsjusza.

Poza przymrozkami i w niektórych regionach możliwe są również opady deszczu ze śniegiem, a na północy kraju nawet śnieżyce. Przy tak kapryśnej pogodzie warto się wstrzymać zatem jeszcze z wymianą opon.

W nocy z 13 na 14 marca możemy spodziewać się pierwszych przymrozków, a do 17 marca temperatury w wielu regionach spadną poniżej zera. Synoptycy zapowiadają, że pojawią się opady deszczu ze śniegiem, a na północy kraju mogą wystąpić śnieżyce.

Temperatura może spadać nawet do -5 stopni Celsjusza, a w niektórych rejonach Polski, szczególnie na wschodzie, termometry mogą wskazywać nawet -10 stopni. W ciągu dnia będzie trochę cieplej, jednak nocą mróz stanie się wyjątkowo odczuwalny. Należy przygotować się na to, że zimowa aura utrzyma się przez kilka dni, a miejscami mogą wystąpić śnieżyce.

Jaka pogoda w najbliższy weekend?

Jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej dzięki wyżowi weekend zapowiada się słoneczny i ciepły. Nocami mogą występować lokalne silne zamglenia i mgły. W ciągu dnia najcieplej będzie na południu kraju, gdzie temperatura osiągnie nawet 18-19°C, natomiast najchłodniej nad morzem, gdzie termometry wskażą od 8°C do 13°C. W nocy w niektórych miejscach temperatura może spaść poniżej 0°C.

twitterCzytaj też:

Sensacyjna prognoza pogody. Za rogiem ocieplenie, nawet 21℃Czytaj też:

W marcu jak w garncu? Tak, ale poprzeplata jak w kwietniu