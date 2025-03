Łoś zderzył się z autem komendanta policji. Jest smutny finał tej sprawy

W sobotę 8 marca Komenda Powiatowa Policji w Turku przekazała tragiczną informację na temat swojego komendanta. Funkcjonariusz w styczniu tego roku brał udział w wypadku na drodze krajowej 72.

Nie żyje komendant policji w Turku

„Funkcjonariusze i pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Turku składają rodzinie zmarłego najszczersze kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia w tych trudnych chwilach” – ogłoszono w komunikacie policji.

Jak mówiła powiedziała w rozmowie z PAP rzeczniczka KPP w Turku mł. asp. Malwina Laskowka, insp. Haraś kierował jednostką w Turku od maja ubiegłego roku. – Dał się poznać jako bardzo życzliwy, uczynny człowiek, angażujący się nie tylko w życie jednostki, ale i lokalnej społeczności – podkreślała.

Jak dodawała, świadczyć mogła o tym nawet ostatnia, tragiczna podróż policjanta. Wracał on bowiem z finału WOŚP, podczas którego licytować można było jeden dzień w roli komendanta policji w Turku.

Wielopole. Łoś zderzył się z radiowozem

Pierwsze informacje na temat wypadku w Wielopolu w województwie wielkopolskim przekazała Polsat News mł. asp. Malwina Laskowska. W zdarzeniu uczestniczył pracownik cywilny oraz komendant powiatowy policji w Turku. Ich nieoznakowany radiowóz zderzył się z łosiem, który wybiegł na jezdnię, uderzając w Toyotę Corollę.

– Do zdarzenia przyczyniło się bezpośrednio zwierzę leśne, które wybiegło wprost pod jadący pojazd. W wyniku tego zdarzenia zarówno pasażer, jak i kierowca zostali zabrani do szpitala – relacjonowała oficer prasowa KPP w Turku.

Komendant powiatowy był w tej sytuacji pasażerem. Do szpitala w Poznaniu przetransportował go śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Kierowcę odtransportowano do szpitala w Koninie. Nie ma informacji o pogorszeniu ich stanu zdrowia, choć rzeczniczka nie chciała przekazać szczegółów.

