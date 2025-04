Kancelaria Premiera poinformowała, że między 12 maja a 20 czerwca w polskich szkołach pojawią się żołnierze Wojska Polskiego. Przedstawiciele armii poprowadzą praktyczne zajęcia z bezpieczeństwa i obronności, ucząc zasad pierwszej pomocy, ewakuacji i rozpoznawania dezinformacji.

W ramach szkoleń uczniowie dowiedzą się, m.in. w jaki sposób przygotować się na sytuacje kryzysowe albo jak powinni się zachować, gdy usłyszą syreny alarmowe. Żołnierze podczas zajęć pokażą w jaki sposób sprawnie udzielić pierwszej pomocy oraz jak spakować plecak awaryjny. Jeden z bloków tematycznych dotyczy przeciwdziałania dezinformacji.

Zajęcia mają się odbywać w kilkugodzinnych blokach a program będzie dostosowany do wieku uczniów.

Żołnierze w polskich szkołach. Nowacka przedstawiła szczegóły

Nie jest to pierwsza tego typu akcja. – Edukacja z wojskiem do wspólne działania Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Obrony Narodowej. Już po raz trzeci zapraszamy dzieci i młodzież do wspólnych działań, do lekcji przeprowadzonych przez żołnierzy – podkreśliła Barbara Nowacka.

twitter

Szefowa MEN podkreśliła, że w przeszłości z programu skorzystało blisko 100 tys. uczniów. W tym roku w akcji ma wziąć udział blisko 3500 placówek edukacyjnych, a więc przeszkolonych ma zostać kolejnych 100 tys. osób.

Szef MON:. Bezpieczeństwo to nie tylko dobrze uzbrojona armia

Wcześniej o programie dla polskich szkół mówił również Władysław Kosiniak-Kamysz. – Jesteśmy w takim momencie naszej historii, żyjemy w takich czasach, że wszelkie działania, które mogą poprawić bezpieczeństwo, muszą być podjęte. Bezpieczeństwo to nie jest tylko dobrze uzbrojona armia, to nie jest tylko siła w sojuszach, ale to jest siła społeczeństwa, to jest mądrość społeczeństwa, to jest przygotowanie społeczeństwa – stwierdził szef MON.

– Podnosimy odporność naszego społeczeństwa. Od przedszkolaka do seniora każdy z nas musi być przygotowany na różne wyzwania. Szkoła jest od tego żeby kształcić i rozwijać umiejętności. Trzeba pokazać wojsko w szkole, trzeba uczyć pierwszej pomocy i radzenia sobie w trudnych sytuacjach – dodawał polityk PSL.

Czytaj też:

Nagły zwrot ws. likwidacji kolejnej oceny na świadectwie? Wiceminister: Żeby nie było wątpliwościCzytaj też:

Szefowa MEN o nowym przedmiocie. „Radykalna prawica namawiała na atakowanie nauczycieli”