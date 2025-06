1 czerwca upłynął w Polsce pod znakiem wyborów prezydenckich. Polacy decydowali, czy nowym gospodarzem Pałacu Prezydenckiego zostanie kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski czy też popierany przez Prawo i Sprawiedliwość Karol Nawrocki.

Wybory 2025. Wyniki. Kto wygrał? Trzaskowski czy Nawrocki?

Tuż po zamknięciu lokali wyborczych TVN, TVP oraz Polsat opublikowały wyniki sondażu exit poll. Największe stacje telewizyjne przekazały, że według pracowni IPSOS w drugiej turze głosowania zwyciężył Rafał Trzaskowski. O 21 informowano, że na kandydata KO zagłosowało 50,3 proc. wyborców. Na drugim miejscu uplasował się Karol Nawrocki, który przekonał do siebie 49,7 proc. głosujących.

Prezydent Warszawy nie ukrywał swojej radości z wyniku. – Drodzy państwo, zwyciężyliśmy, chociaż myślę, że do języka polskiego i do języka polskiej polityki wejdzie to sformułowanie już na zawsze, „na żyletki”, bo dokładnie tak, jak mówiłem od samego początku, od kiedy zaczęliśmy prekampanię i w całej kampanii wyborczej mówiłem państwu, że będzie bardzo blisko, że każdy głos będzie się liczył – mówił polityk KO.

– Obiecuję wam, a nawet uroczyście ślubuję, że będę również waszym prezydentem i zrobię wszystko, żebyśmy mogli odzyskać tę zdolność normalnej, spokojnej rozmowy, bo ja będę prezydentem wszystkich Polek i wszystkich Polaków – dodawał.

Wybory 2025. Sensacyjna zmiana. „Trzaskowski musi liczyć na cud”

Około godziny 23 sytuacja zaczęła się zmieniać. Pierwsze badanie late poll pokazało zmianę na pozycji lidera na korzyść szefa IPN. Dwie godziny później pracownia IPSOS podała wyniki najnowszego sondażu, z którego wynika, że Karol Nawrocki otrzymał 51 proc. głosów. Z kolei Rafała Trzaskowskiego poparło 49 proc. wyborców. Przypomnijmy, że błąd statystyczny badania wynosi +/- 0,5 pkt proc.

Chwilę przed ogłoszeniem wyników drugiego badania late poll, Onet opublikował prognozę wyborczych wyników. Została ona opracowana na podstawie cząstkowych wyników z PKW oraz trendów z poprzednich wyborów. O godzinie 00:45 dziennikarze poinformowali, że ich barometr daje już 96 proc. szans na zwycięstwo Karolowi Nawrockiemu a tym samym szanse Rafała Trzaskowskiego na zwycięstwo są już tylko matematyczne.

O 1:30 Onet uaktualnił prognozę stwierdzając, że szanse kandydata Koalicji Obywatelskiej na wyborczy sukces w szybkim tempie zmierzają do zera. „Największe straty kandydata KO nastąpiły na zachodzie kraju, praktycznie tylko w Polsce południowo-wschodniej nie traci względem 2020 roku” – czytamy.

