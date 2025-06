Sensacyjne doniesienia ws. Tuska. Zdecyduje się na radykalny krok?

Kancelaria Premiera poinformowała, że Donald Tusk wygłosi w poniedziałek 2 czerwca o godzinie 20 ważne przemówienie. Informacja przekazana KPRM wywołała falę spekulacji.

Polsat News podał nieoficjalnie, powołując się na źródła bliskie kierownictwu Platformy Obywatelskiej, że premier ogłosi zwrócenie się do Sejmu o wotum zaufania wobec swojego rządu. Posłowie mieliby głosować nad wnioskiem we wtorek lub w środę.

Hołownia mocno o wystąpieniu Tuska

O te doniesienia zapytano Szymona Hołownię. Szef Polski 2050 ocenił, że jest to „teatralny gest”. – Jeżeli mnie państwo pytacie i ja się dowiaduję od premiera mojego własnego rządu od dziennikarzy z Twittera, że on chce kłaść wniosek o wotum zaufania i nawet z nami o tym nie porozmawiał, to uważam, że tak to nie powinno wyglądać – powiedział marszałek Sejmu.

– Dzisiaj jasno powiem, że uważam, że to zły pomysł i zastanowimy się, jak głosować w takim głosowaniu. Powiem to zupełnie wprost. Nie może nas premier stawiać też pod ścianą i bez uzgodnienia, jeżeli jesteśmy częścią tego rządu i tej koalicji, być zaskakiwany takimi newsami w takim trybie. Być może wstrzymamy się od głosu – dodał Szymon Hołownia.

Po chwili polityk zdecydował się wyjaśnić swoje słowa. Podkreślił, że „nie wiedział, że były to jedynie medialne doniesienia a nie oficjalne stanowisko Donalda Tuska”. – W związku z powyższym rozumiem, że całą inbę możemy uznać za niebyłą, a ja w takim razie jasno i wyraźnie stwierdzam: cieszę się, że pan premier dochował wszelkich standardów naszej wewnątrzkoalicyjnej komunikacji, a następnym razem to sprawdźcie, jak coś mówicie – powiedział zwracając się do dziennikarzy.

Tusk zdecyduje się na radykalny krok?

O tym, że Donald Tusk może zdecydować się na prośbę o wotum zaufania, pisał również „Newsweek”. – To, co pewnie zdarzy się jeszcze teraz na tym najbliższym posiedzeniu Sejmu, to wniosek o wotum zaufania. Trzeba potwierdzić, że mamy większość w Sejmie, że tutaj nic się nie zmieniło – powiedział dziennikarzom jeden z członków koalicji rządzącej.

Tygodnik przypomina, że zmiana gospodarza w Pałacu Prezydenckim nie oznacza zmian w Sejmie.

