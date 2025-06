Abp Jędraszewski dostał dekret, wybuchła burza. „Jest podejrzenie, że to nie papież go podpisał”

Arcybiskup Marek Jędraszewski dostał zgodę papieża Leona XIV na odwołanie proboszcza Bazyliki Mariackiej ks. Dariusza Rasia. – To skandaliczna decyzja. Będziemy bronić ks. Rasia i prosić Leona XVI, żeby zbadał sprawę. Watykan został zmanipulowany. Nie wierzę, że papież mógł podpisać taki dokument – ocenił w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” duchowny ze śródmiejskiej parafii.

Polski duchowny pracujący w Stolicy Apostolskiej wspominał z kolei o „watykańskich wpływach” metropolity krakowskiego. – Sprawa leżała odłogiem przez wiele miesięcy. Najpierw choroba papieża Franciszka, a potem jego śmierć i pogrzeb, wstrzymały wszystkie procedury. Abp Jędraszewski wykorzystał czas bezkrólewia od śmierci do wyboru nowego papieża i przez nuncjusza apostolskiego nacisnął tam, gdzie trzeba – powiedział.

Ktoś podsunął papieżowi dokument od abpa Jędraszewskiego? „Nie wygląda to dobrze”

Inny duchowny z przeszłością w Stolicy Apostolskiej, będący aktualnie wikariuszem w Małopolsce zwrócił uwagę, że „jeśli dekret ws. odwołania ks. Rasia jest datowany na 12 maja to, zachodzi uzasadnione podejrzenie, że to nie papież go podpisał, bo wybrano go zaledwie cztery dni wcześniej”. – Jeśli jednak okaże się, że to podpis Leona XIV widnieje na tym dokumencie, trzeba się zastanowić, kto mu to pismo podsunął. I w jednym, i w drugim przypadku nie wygląda to dobrze – dodał.

– Ta sprawa jest bulwersująca. Wszyscy już czekamy na zmianę biskupa. Księża są zastraszeni, a archidiecezja jest w rozsypce. Wszędzie panoszą się ludzie od arcybiskupa – ubolewał kolejny duchowny. – To, co się dzieje, można nazwać komercjalizacją diecezji. Wszystko, co daje pieniądze, przejmują – kontynuował.

Papież podpisał dekret abp. Jędraszewskiego. „Trudno nazwać to inaczej jak zwykłym draństwem”

– To straszny wstyd, że kuria tak bezwzględnie postępuje z oddanym Kościołowi człowiekiem. Darek dopiero co pozbierał się po tamtym ciosie, a teraz znowu będzie wyrzucany. Trudno nazwać to inaczej jak zwykłym draństwem – skomentował ksiądz z parafii sąsiadującej z Bazyliką Mariacką w nawiązaniu do pierwszej próby usunięcia ks. Rasia. Proboszcz Bazyliki Mariackiej może odwołać się od decyzji do Sygnatury Apostolskiej. W świeckim świecie jej odpowiednikiem byłby Sąd Najwyższy.

