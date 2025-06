Imperium w piaskownicy, wrzenie na Bliskim Wschodzie i kto zastąpi Tuska. Co jeszcze w nowym „Wprost”?

„Imperium w piaskownicy”. Spektakularny rozpad przyjaźni z Elonem Muskiem, awantura o wysłanie Gwardii Narodowej do Los Angeles, Senat, próbujący wbrew Trumpowi ratować politykę Białego Domu wobec Rosji – na głowę amerykańskiego prezydenta zwaliły się duże problemy z własnego podwórka – pisze Jakub Mielnik.

„Wrzenie w tyglu”. – Sytuacja jest ekstremalnie niebezpieczna. Spodziewam się wybuchu pełnoskalowego konfliktu – komentuje dla Agnieszki Niesłuchowskiej sytuację na Bliskim Wschodzie gen. Roman Polko.

„Łapanka na lidera”. – Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść – taki nastrój zapanował podobno w otoczeniu Donalda Tuska, zaś w partii rozpoczęły się poszukiwania jego następcy – pisze Joanna Miziołek.

„Wotum rozczarowania”. Szef rządu nie ma pomysłów na sukces w skali makro, bo wybory prezydenckie przegrał, więc stworzył substytut zwycięstwa w postaci bitwy o wotum zaufania – analizuje Eliza Olczyk.

„Koalicja nie chce rządzić”. Marcelina Zawisza z Razem w wywiadzie Elizy Olczyk krytykuje rząd za brak ustawy mieszkaniowej, ale z nadzieją patrzy w przyszłość: – Od początku kampanii do naszej partii zapisało się 10 tys. osób.

„Mniej igrzysk, więcej chleba”. – Chętnie się rozczaruję i zmienię zdanie, jeśli Karol Nawrocki pokaże odpowiedzialność za demokratyczną Polskę – zapowiada w rozmowie z Agnieszką Niesłuchowską Andrzej Olechowski.

„Potrzebujemy paktu o nieagresji”. – Ktoś z rządu powinien zostać oddelegowany do prezydenta-elekta, by zawrzeć pakt o nieagresji. Trzeba się dogadać – radzi w wywiadzie Agnieszki Niesłuchowskiej Marek Sawicki.

„Oczy i uszy Kaczyńskiego”. Dr hab. Ewa Marciniak tłumaczy w tekście Magdaleny Frindt polityczne nominacje prezydenta-elekta i przewiduje, kiedy Karol Nawrocki może wybić się na niepodległość.

„Rząd pod ostrzałem”. Na sejmowych korytarzach po exposé Donalda Tuska rozhulały się emocje. – To marny teatr – grzmiał Zbigniew Ziobro. Więcej w tekście Piotra Barejki i Tomasza Stankiewicza.

„Spółki z odpowiednią obsadą”. Ustawa „antykuwetowa” miała być jednym z rządowych priorytetów, tymczasem, jak sprawdził Piotr Barejka, w państwowych spółkach partyjni działacze trzymają się mocno.

„Głupiej się nie dało”. Podobnie jak w przypadku kawalerki Karola Nawrockiego, w konflikcie Probierz vs Lewandowski też mamy całą listę PR-owych błędów i dziwnych zachowań, które nie przeszłyby w żadnej dbającej o wizerunek firmie – komentuje Jerzy Wysocki.

„Pieniądze za dzieciństwo”. – Fabrykanci często wykształcili własne dzieci dzięki pracy innych dzieci, których nie chcieli widzieć – tłumaczy Krystynie Romanowskiej Magdalena Kopeć, autorka książki „Pastuszkowie, gazeciarze, tkaczki”.

„Demografia niedopasowania”. Rosnący brak wykształcenia u mężczyzn to nie tylko problem rynku pracy. To problem społecznych relacji, a skutkiem jest epidemia samotności – analizuje dr hab. Monika Różycka.

„Greta i selfie jacht”. Morska eskapada Grety Thunberg do Gazy w żaden sposób nie poprawi losu krzywdzonych Palestyńczyków. Czy to jeszcze aktywizm, czy już tylko lans? – zastanawia się Jakub Mielnik.

„Manifest intymności”. Dr Karina Barszczewska w rozmowie z Pauliną Cywką radzi, co można zrobić, by kobiety odzyskały swoje prawo do przyjemności bez wstydu.

„Branża na haju”. – Byłem ćpunem „wysokofunkcjonującym”. Ponad połowa branży bierze – opowiada Karolowi Górskiemu Patryk Jurek, filmowiec, autor reportażu „Niebezpieczny piątek”.

