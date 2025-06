Silny wiatr, burze i upał. Najnowsza prognoza zagrożeń meteo

Do wtorku do godz. 18 będą ważne ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem. Jeśli chodzi o prognozę zagrożeń meteo na najbliższe dni to oprócz silnego wiatru możliwe są również burze i upały.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia 1. stopnia przed silnym wiatrem. Alerty zostały wydane dla powiatów: sławieńskiego, koszalińskiego, miasta Koszalin, kołobrzeskiego, gryfickiego, kamieńskiego oraz miasta Świnoujście w województwie zachodniopomorskim. Z kolei na Pomorzu ostrzeżenia będą obowiązywać w powiatach: nowotarskim, puckim, wejherowskim, lęborskim, słupskim oraz w miastach Słupsk, Gdańsk, Sopot i Gdynia. Alerty są ważne od poniedziałku 23 czerwca od godziny 20:00 i kończą się we wtorek o godz. 18:00. Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 85 km/h, przeważnie z zachodu. Możliwe są również lokalne burze. Aktualny stopień i długość ostrzeżeń IMGW można śledzić na stronach Instytutu. Pogoda na najbliższe trzy dni. Alerty IMGW i prognoza zagrożeń meteo Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ma też na swojej stronie „prognozę zagrożeń meteo”, ale nie są to obecnie obowiązujące ostrzeżenia. Z „prognozy zagrożeń meteo” wynika, że żółte alerty przed silnym wiatrem mogą wystąpić od środy od godz.7:30 przez kolejną dobę. Ostrzeżenia te mogą dotyczyć województw: podlaskiego, lubelskiego, mazowieckiego i łódzkiego. Kolejne potencjalne alerty mogą dotyczyć burz. Dla woj. warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego ostrzeżenia mogą zostać wydane od środy od godz. 7:30 przez kolejne 24 godz. Z kolei dla woj. wielkopolskiego, łódzkiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego i lubuskiego mogą one być opóźnione o kolejny dzień. Co nas czeka w pogodzie w kolejnych dniach? Prognoza zagrożeń meteo od IMGW Ostatnie z możliwych „prognoz zagrożeń meteo” dotyczą upałów. Są one spodziewane od czwartku od godz. 7:30 przez kolejne 24 godz. Mogą one obowiązywać w całości w woj. lubuskim i wybranych powiatach Wielkopolski, Opolszczyzny i Dolnego Śląska. Czytaj też:

