Cała Polska w alertach IMGW. Spadnie nawet 50 mm wody

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało o wysłaniu alertu RCB. Treść SMS-a brzmi: „Uwaga! Wieczorem i w nocy (26/27.06) możliwe gwałtowne burze z bardzo silnym wiatrem i deszczem. Przygotuj się na możliwe podtopienia i przerwy w dostawie prądu”.

Wiadomość trafiła do odbiorców przebywających w całości na terenie województw: małopolskiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego oraz zachodniopomorskiego. Alert został również wysłany do mieszkańców części powiatów w woj.: świętokrzyskim, łódzkim, wielkopolskim oraz pomorski. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zachęca również do śledzenia komunikatów pogodowych.

Pogoda. Alerty RCB i ostrzeżenia IMGW przed burzami

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzeżenia przed burzami wydał dla całego kraju. Alerty 2. stopnia pokrywają się w większości obszarowo z alertem RCB. Wyjątkiem jest kilka zachodnich powiatów na Dolnym Śląsku, gdzie wydano żółte ostrzeżenia, podobnie jak na pozostałym obszarze Polski. Alerty 2. stopnia w zależności od regionu obowiązują od czwartku od godz. 18:00 do piątku do godz. 1:00 lub od czwartku od godz. 21:00 do piątku do godz. 5:00.

Prognozowane są też burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu. W zależności od miejsca od 35 mm do nawet 50 mm. Z kolei porywy wiatru mogą osiągać do 85-90 km/h, a lokalnie do około 100 km/h. Lokalnie może również spaść grad. Przy żółtych ostrzeżeniach opady deszczu mogą osiągać od 20 do 30 mm, a wiatr wiać w porywach z prędkością od 70 do 80 km.

IMGW ostrzega przed upałami. Niektórzy mogą nawet nie zauważyć

IMGW wydał też alerty 1. stopnia przed upałem. Będą one w całości obowiązywać na Dolnym Śląsku oraz w części powiatów woj. lubuskiego, wielkopolskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego. Ostrzeżenia obowiązują tylko w czwartek od 12:00 do 18:00 albo w godzinach 14:00-19:00. Temperatura maksymalna w dzień może osiągać od 28 do 31 stopni Celsjusza.

Czytaj też:

Nadciąga nieprzewidywalny lipiec. Fale skwaru i groźne zjawiska pogodoweCzytaj też:

Nowy alert RCB. „Nie dotykaj kapsułki”