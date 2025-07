Duda reaguje na krytykę. Przypomniał wypowiedź Tuska

– Powiem tak: jeżeli to środowisko m.in. nie opamięta się i nie zrobi samo resetu, to skończy się na tym, że trzeba będzie wszystkich tych ludzi wyrzucić ze stanu sędziowskiego, bez prawa do stanu spoczynku. Podkreślam. Być może przyjdzie wreszcie taki dzień, że trzeba będzie po prostu to zrobić. Po to, żeby nigdy więcej żadne pokolenia sędziowskie nie ośmieliły się – powiedział Andrzej Duda w rozmowie z Otwartą Konserwą, Nowym Ładem i Klubem Jagiellońskim.

– Niedawno jeden człowiek powiedział do mnie bardzo brutalnie: wie pan, dlaczego w Polsce jest tyle zdrady i warcholstwa bezczelnego? Ponieważ dawno nikogo nie powieszono za zdradę. To straszne, ale w tych słowach jest prawda – dodał prezydent. Słowa odbiły się szerokim echem. „Tego nie sugeruje żaden demokratyczny prezydent. To haniebne, niebezpieczne i absolutnie niedopuszczalne. Andrzej Duda na koniec ostatecznie splugawia urząd prezydenta” – napisała Kamila Gasiuk-Pihowicz.

Andrzej Duda pod ostrzałem krytyki

„Ktoś, kto ma tyle na sumieniu, nie powinien tak szafować słowami” – stwierdził Jan Grabiec. Krzysztof Kwiatkowski wypowiedź nazwał „szokującą”. „Prezydent A. Duda na koniec swojej drugiej kadencji udowodnił, że nigdy nie powinien rozpocząć pierwszej” – skomentował. „Oni dążą do wojny domowej” – ocenił Dariusz Joński, który przywołał też słowa Jarosława Kaczyńskiego o tym, że „być może niedługo będzie trzeba »coś wziąć do ręki«”.

„Wyrzucić wszystkich sędziów bez prawa do emerytury, to koncepcja PAD zapożyczona od Putina. Wieszanie ‘zdrajców’, to już bliżej Korei Północnej, najlepiej w południe, publicznie, na placu, dzieci w pierwszym rzędzie, a zapadnie niech zwalnia najmłodszy stażem żołnierz. Kim Duda Sen” – zaznaczył Krzysztof Brejza.

Duda tłumaczy się ze słów, że „dawno nikogo nie powieszono”. Przypomniał wypowiedź Tuska

„Delikatnie przypominam państwu z KO i ich medialnym akolitom, kto pierwszy, już jakiś czas temu, mówił o wieszaniu. To wasz lider a dziś premier Donald Tusk. Jakoś wówczas nie trzęśliście się z oburzenia” – zareagował Duda na krytykę. Zamieścił też link do artykułu, który opisywał wspomnianą przez prezydenta sytuacją. Chodzi o słowa z 2021 r. z manifestacji przeciwko lex TVN. Tusk powiedział wówczas, że „gdy powstawała Solidarność, ludzie zaczęli protestować w stoczni, bo była drożyzna”.

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej podkreślił jednak, że jeden z pierwszych postulatów dotyczył wolnych mediów. – Chciałbym zadedykować te słowa Czesława Miłosza, które stoczniowcy wybrali, dedykując ówczesnej władzy. I wierzcie mi, ci ludzie, którzy wówczas te słowa Czesława Miłosza umieścili na pomniku stoczniowców, oni dzisiaj by dedykowali dokładnie te same słowa tej władzy, która dzisiaj Polskę rujnuje – mówił Tusk.

Duda broni się po szokującej wypowiedzi. Wrócił do słów Tuska z manifestacji przeciwko lex TVN

– Te słowa jakże dobrze pasują do tego dzisiejszego naszego spotkania. Adresuję je do mieszkańca tego pałacu (Pałacu Prezydenckiego – przyp. red.) i do jego mocodawcy – kontynuował Tusk. – Nie bądź bezpieczny, poeta pamięta. Możesz go zabić, narodzi się nowy. Spisane będą czyny i rozmowy. Lepszy dla ciebie byłby świt zimowy i sznur, i gałąź pod ciężarem zgięta – zacytował następie zapowiadane słowa lider PO.

