Marszałek z PO doprowadził do bulwersującej kolizji na S3. Jest finał sprawy

Marcin Jabłoński doprowadził do groźnej kolizji na S3. Marszałek województwa lubuskiego podał się do dymisji. Polityk PO podkreślił, że była to dla niego niezwykle trudna decyzja.

W piątek 11 lipca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego odbyła się konferencja z udziałem marszałka Marcina Jabłońskiego i szefa lubuskich struktur KO Waldemara Sługockiego. – W związku z wydarzeniem drogowym z moim udziałem, które miało miejsce 26 czerwca, pragnę poinformować, że kierując się odpowiedzialnością za dobro wspólne oraz szacunkiem dla sprawowanej funkcji, złożyłem rezygnację z funkcji marszałka województwa – zaczął Jabłoński. – Sejmik województwa rozpatrzy te sprawy na najbliższej sesji 18 sierpnia tego roku. Przywiązanie do standardów w życiu publicznym nakazuje mi podjęcie tej, nie ukrywam, bardzo trudnej decyzji. Rozwój województwa lubuskiego, któremu poświęciłem niemal całe swoje życie zawodowe, jest dla mnie najważniejszym ważniejszy, a kolizja z moim udziałem odciąga uwagę opinii publicznej od rzeczywiście istotnych spraw dotyczących regionów – kontynuował polityk PO. Echa groźnej kolizji na S3. Marszałek województwa lubuskiego Marcin Jabłoński podał się do dymisji – Administracja samorządowa województwa powinna funkcjonować w sposób niezakłócony. Zdaję sobie sprawę, że pełniąc funkcję publiczną jestem zobowiązany do szczególnej odpowiedzialności także poza urzędem. Stąd moja decyzja. Jednocześnie proszę państwa o powściągliwość w ocenie kolizji do czasu zakończenia postępowania przez właściwe instytucje. Przepraszam tych wszystkich państwa, którzy poczuli się zawiedzeni. Rozumiem państwa reakcję i przyjmuję ją z pokorą – dodał. Sługocki tłumaczył, że wybranie zostały nowy zarząd. – Mam nadzieję, że ta honorowa decyzja pana marszałka zamyka spekulacje na temat wydarzenia drogowego. Chciałbym poprosić państwa również o to, żebyśmy zachowali wstrzemięźliwość i pozwolili stosownym organom państwa wyjaśnić tę sytuację do końca i dopiero ustalenia właściwych organów pozwolą nam w sposób obiektywny oceniać to całe wydarzenie – zakończył szefa lubuskich struktur Koalicji Obywatelskiej. Czytaj też:

Tajemnica prawa jazdy marszałka Jabłońskiego. Sądowa batalia toczy się od latCzytaj też:

Protesty, wyroki i „wpływowy sąsiad” z PO. Inwestor ma dość. „To ewenement na skalę światową”