Tusk pod presją. Nowy sondaż pokazuje niepokojący trend

Sondaż dostarcza jasnego obrazu: aż 54,2 proc. respondentów uważa, że Donald Tusk nie sprawdza się w roli szefa rządu. W tym gronie 40,6 proc. badanych odpowiedziało „zdecydowanie nie”, a kolejne 13,6 proc. — „raczej nie”.

Z drugiej strony pozytywną ocenę jego działań wyraziło 37,2 proc. ankietowanych. Wśród nich 11,3 proc. zadeklarowało „zdecydowanie tak”, a 25,9 proc. — „raczej tak”. Niezdecydowanych pozostaje 8,6 proc. badanych, co również jest wartością znaczącą w kontekście ewentualnych przesileń politycznych.

Podział według preferencji politycznych

Najbardziej krytyczne wobec Tuska są elektoraty PiS i Konfederacji. Aż 99 proc. zwolenników Prawa i Sprawiedliwości oceniło jego działania jako nieskuteczne. Podobną opinię wyraziło 97 proc. wyborców Konfederacji, co pokazuje niemal jednomyślny sprzeciw wobec lidera PO wśród sympatyków prawicy.

Zupełnie inaczej prezentuje się sytuacja wśród elektoratu Koalicji Obywatelskiej. Aż 91 proc. jej wyborców uważa Donalda Tuska za skutecznego premiera, co świadczy o silnym poparciu we własnym ugrupowaniu. Poparcie to jest jednak wyraźnie niższe w przypadku innych partii tworzących koalicję rządzącą.

Problem wewnątrz koalicji? Chłodna ocena wyborców Trzeciej Drogi

Najbardziej zastanawiające są wyniki wśród wyborców Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego — partii, które wraz z PO tworzą większość rządzącą. Zaledwie 32 proc. ich sympatyków uznało Tuska za skutecznego szefa rządu. 39 proc. oceniło jego działania negatywnie, a aż 29 proc. wybrało odpowiedź „nie wiem / trudno powiedzieć”.

Tak duży odsetek niezdecydowanych w szeregach wyborców partii współrządzących może sugerować brak jednoznacznego przekazu lub rosnące rozczarowanie. Z politycznego punktu widzenia to niepokojący sygnał — świadczący o możliwych napięciach i przyszłych przesunięciach w preferencjach wyborców, które mogą zaważyć na trwałości obecnej koalicji.

Lewica wspiera, ale bez entuzjazmu

Nieco bardziej przychylni Donaldowi Tuskowi są sympatycy Lewicy — 73 proc. z nich uważa go za skutecznego premiera. Choć to wyraźna większość, poparcie to pozostaje niższe niż w przypadku KO i nie dorównuje jednomyślnemu entuzjazmowi, jakim Tusk cieszył się w przeszłości ze strony środowisk lewicowo-liberalnych.

Konsekwencje polityczne

Dane z sondażu IBRiS pokazują, że Donald Tusk cieszy się stabilnym poparciem we własnym elektoracie, ale już w szerszym kręgu wyborców koalicji rządzącej jego notowania są mocno chwiejne. Brak jednoznacznego wsparcia wśród wyborców PSL i Polski 2050 może w przyszłości utrudnić sprawne rządzenie i prowadzenie spójnej polityki, zwłaszcza w obliczu trudnych decyzji gospodarczych i społecznych.

Co gorsza, niemal pełna jednomyślność negatywnych ocen wśród elektoratu opozycji wskazuje, że walka o centrum sceny politycznej będzie niezwykle trudna. Tusk, który powrócił do krajowej polityki z zamiarem odbudowy liberalnej demokracji, będzie musiał nie tylko utrzymać jedność koalicji, ale i przekonać niezdecydowanych — a tych, jak pokazuje sondaż, nie brakuje.

