Ostrzeżenia IMGW dla 10 województw. Może nawet spaść grad

W czwartek zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże, na północy i wschodzie początkowo rozpogodzenia – wynika z prognozy pogody Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Miejscami popada przelotny deszcz. Lokalnie możliwe są także burze, głównie w pasie od Pomorza, przez Kujawy, Ziemię Łódzką i Mazowsze, aż po Podkarpacie. W czasie burz prognozowana suma opadów wynosi od 20 mm do 30 mm.

IMGW wydał też żółte ostrzeżenia przed burzami. Będą one obowiązywać w 10 województwach. Alerty 1. stopnia będą dotyczyć w całości woj. pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego oraz części powiatów woj. mazowieckiego, wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego i małopolskiego. Ostrzeżenia będą obowiązywać od godz. 12 do 21. W czasie burz porywy wiatru mogą osiągać do 65 km/h. Lokalnie możliwy jest też drobny grad.

Pogoda do końca tygodnia. Co nas czeka w czwartek?

Temperatura maksymalna wyniesie od 18, 19 stopni Celsjusza na północnym zachodzie i w kotlinach górskich, około 22 kresek w centrum, do 25 st. C na południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, porywisty, przeważnie zachodni i południowo-zachodni.

W nocy spodziewane jest duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, głównie na południu. Miejscami może spaść przelotny deszcz. Na północy i wschodzie Polski możliwe są zanikające burze. Temperatura minimalna wyniesie od 10 do 14 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby, nad morzem umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. W czasie możliwych burz wiatr porywisty.

Pogoda na piątek

W piątek na przeważającym obszarze kraju spodziewane jest zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu i miejscami burze. Na południowym wschodzie możliwe będą rozpogodzenia i bez opadów. Prognozowana wysokość opadów podczas burz wyniesie lokalnie ok. 25 mm.

Termometry pokażą maksymalnie od 21 do 25 kresek. Chłodniej będzie na terenach podgórskich i nad samym morzem, od 18 do 20 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, przeważnie południowo-zachodni, nad morzem również zachodni. W czasie burz możliwe będą porywy do 65 km/h.

W nocy spodziewane jest umiarkowane i duże zachmurzenie, stopniowo rozpogodzenia. Lokalnie przelotne opady deszczu i zanikające burze. Lokalnie może spaść ok. 10 mm wody. Słupki rtęci pokażą minimalnie od 12 do 15 stopni Celsjusza. Chłodniej będzie na terenach podgórskich, od 8 do 11 kresek. Wiatr przeważnie słaby, południowo-zachodni i południowy. W czasie burz porywy mogą osiągnąć ok. 50 km/h.

Pogoda na sobotę

W sobotę spodziewane jest zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami możliwe są przelotne opady deszczu i burze. Temperatura minimalna wyniesie od 13 do 17 st. C, a w kotlinach górskich ok. 10 stopni Celsjusza. Z kolei maksymalnie termometry pokażą od 18 kresek na Podhalu i 20 st. C nad morzem, ok. 23 stopni Celsjusza w centrum, do 26 kresek na południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby, z sektora południowo-zachodniego. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

Pogoda na niedzielę

W niedzielę spodziewane jest zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami możliwe będą przelotne opady deszczu i burze, głównie na wschodzie, południowym wschodzie i północy. Słupki rtęci pokażą od 12 do 16 kresek, a w rejonach podgórskich około 10 st. C.

Temperatura maksymalna wyniesie natomiast od 19 do 23 stopni Celsjusza, a na krańcach wschodnich od 24 do 26 kresek. Chłodniej będzie w kotlinach górskich, ok. 17 st. C. Wiatr będzie słaby, zmienny, na zachodzie z kierunków zachodnich i tam miejscami porywisty. W czasie burz możliwe będą porywy wiatru do 70 km/h.

Czytaj też:

Pożary w wakacyjnych krajach. MSZ ostrzega turystówCzytaj też:

Co nas gryzie latem? Sprawdź, na jakie ukąszenia uważać w lesie, ogrodzie i na plaży!