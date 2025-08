Składował niebezpieczne odpady. Poważnie zagrażał zdrowiu obywateli

Pod koniec lipca policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą wspólnie z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska, zabezpieczyli materiał dowodowy, który pozwolił na postawienie zarzutów 56-letniemu mieszkańcowi Żor. Mężczyzna będzie odpowiadać za nieodpowiednie postępowanie z odpadami niebezpiecznymi w postaci podkładów kolejowych. Za to przestępstwo grozi do 12 lat więzienia.

Niebezpieczne odpady. Co to?

Odpady kolejowe, a szczególnie zużyte podkłady kolejowe, są odpadami niebezpiecznymi. Powód? Zawartość substancji toksycznych. Ich wywóz poza granice kraju wymaga zgody Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Naruszenie przepisów może skutkować wysokimi karami pieniężnymi oraz odpowiedzialnością karną. Nielegalny transport i składowanie odpadów, w tym kolejowych, jest poważnym przestępstwem.

Co grozi 56-latkowi?

56-latek odpowie za nielegalne składowanie odpadów niebezpiecznych na terenie Bytomia, a także z artykułu 183 par. 5 kodeksu karnego, w zw. z art. 12 par. 1 kodeksu karnego. Dotyczy on przestępstwa związanego z nielegalnym przywozem lub wywozem odpadów niebezpiecznych, a konkretnie sytuacji, gdy takie działanie jest popełniane w warunkach czynu ciągłego. Mężczyznę zatrzymano i następnego dnia doprowadzono do bytomskiej prokuratury, gdzie zastosowany został wobec niego dozór policji.

„Pamiętajmy, że nielegalne odpady to nie tylko problem prawny, ale także poważne zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi. Przypominamy, że transport odpadów bez wymaganego zezwolenia może skutkować administracyjną karą pieniężną. Za zbieranie lub przetwarzanie odpadów bez wymaganego zezwolenia, kara wynosi nie mniej niż 1000 złotych i może sięgnąć 1 000 000 złotych” – czytamy na stronie policji.

Czytaj też:

Pijana policjantka z bronią na stacji. Klient wkroczył do akcjiCzytaj też:

Groźny wypadek na torach. Bus wjechał wprost pod pociąg