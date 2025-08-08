Andrzej Duda nie mógł powstrzymać się od śmiechu. Ten obrazek rozbawił byłego prezydenta

W środę 6 sierpnia odbyło się zaprzysiężenie Karola Nawrockiego na prezydenta RP. Następca Andrzeja Dudy wygłosił orędzie, w czasie którego poruszył wiele wątków politycznych, ale na samym początku zwrócił się do obywateli – zarówno tych, którzy wspierali go w czasie kampanii, a także tych, którzy głosowali na innych kandydatów.

Zaprzysiężenie Karola Nawrockiego. „Chcę jasno zadeklarować”

– Rzeczpospolita jest dobrem wszystkich obywateli, a władzę zwierzchnią sprawuje naród. Witam dziesiątki, tysiące obywateli i obywatelek państwa, których widziałem przed Sejmem. Witam te miliony wyborców, które wybrały swojego prezydenta. Dziękuję wszystkim za oddane głosy, za wsparcie. Dziękuję też tym, którzy nie głosowali na mnie, a wzięli udział w demokratycznym święcie wyborczym 1 czerwca – zaczął swoje wystąpienie Karol Nawrocki.

W dalszej części orędzia Karol Nawrocki podkreślił, że jest świadomy ogromnej odpowiedzialności, która została mu powierzona. –Stoję tutaj, w polskim Sejmie, świadomy także podziałów w polskim życiu politycznym i społecznym. Chcę jasno zadeklarować, że swoich decyzji nie będę podejmował zgodnie z tymi podziałami i zgodnie z podziałami politycznymi, tylko wbrew tym podziałom, podejmując zawsze decyzję, która odnosi się do głosu narodu polskiego, a nie do politycznych, czy partyjnych emocji – zapewnił prezydent.

Andrzej Duda nie wytrzymał. „Padłem”

W czwartek 7 sierpnia Andrzej Duda udostępnił na portalu X (dawnym Twitterze – red.) grafikę autorstwa rysownika Andrzeja Milewskiego, która nawiązuje do popularnego w Polsce powiedzenia: „zamienił stryjek siekierkę na kijek”. Jednak zamiast tych dwóch przedmiotów na obrazku pojawia się długopis i kij baseballowy. „Dziś kijek” – napisał autor.

Były prezydent nie krył rozbawienia. Andrzej Duda opatrzył obrazek krótkim komentarzem: „Padłem”.

