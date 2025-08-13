Żar nad Polską. W niektórych miejscach będzie gorzej niż w Hiszpanii

Polska znalazła się pod wpływem rozległego układu wysokiego ciśnienia, który przynosi do kraju wyjątkowo gorące, pełne słońca dni. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed falą upałów – w części regionów słupki rtęci mogą wzrosnąć nawet do 34 stopni Celsjusza. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o rozwagę i przypomina, jak skutecznie chronić się przed skutkami ekstremalnych temperatur.

Wyż przynosi afrykańskie upały

Aktualna sytuacja baryczna sprzyja napływowi gorącego powietrza znad południa Europy. Centrum wyżu ulokowane jest nad Zatoką Ryską, obejmując swoim zasięgiem niemal cały kraj i gwarantując pogodę bez opadów oraz stabilne warunki.

W środę na południu Polski niebo pozostanie zupełnie bezchmurne, natomiast w rejonach centralnych i północnych pojawi się jedynie niewielkie lub umiarkowane zachmurzenie.

Ostrzeżenia IMGW. Fala gorąca nadciąga

Temperatury od 30 do 34 stopni Celsjusza prognozowane są w pasie od Szczecina po Szczyrk oraz od Gubina po Warszawę. Z tego powodu IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia dla województw: lubuskiego, opolskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, śląskiego, dolnośląskiego, a także części zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego.

Alerty obowiązują od środy od godziny 12:00 do piątku do godziny 20:00. Nocą temperatura również będzie wysoka – od 15 do 19 stopni Celsjusza.

Synoptycy przewidują, że czwartek przyniesie jeszcze wyższe wartości na termometrach. W Wielkopolsce i na Ziemi Lubuskiej temperatura może dojść nawet do 36 stopni. Wiatr w kraju pozostanie słaby, jedynie nad morzem miejscami umiarkowany, z kierunków wschodnich.

Ostrzeżenia RCB. Jak chronić się przed upałem?

RCB przypomina o piciu dużych ilości wody, stosowaniu kremów z filtrem, nakryciu głowy oraz lekkiej, przewiewnej odzieży. Wskazane jest unikanie wysiłku fizycznego i rezygnacja z alkoholu w czasie upałów.

Eksperci podkreślają, że wysoka temperatura stanowi nie tylko dyskomfort, ale i realne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia. Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza ryzyko wystąpienia niebezpiecznych zjawisk pogodowych, które mogą powodować poważne straty materialne i zagrażać ludziom.

