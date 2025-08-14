Tak potraktowali Tuska. Skandaliczne nagranie obiegło sieć

Bartosz Arłukowicz opublikował w mediach społecznościowych bulwersujące nagranie. Zostało ono zarejestrowane w czwartek 14 sierpnia w Kołobrzegu. To właśnie tego dnia ulicami miasta przeszedł marsz przeciwko nielegalnym imigrantom.

Organizatorzy przed rozpoczęciem wydarzenia tłumaczyli, że „ich celem jest protest przeciwko sprowadzaniu do Polski migrantów z odmiennych kręgów kulturowych”. W ich opinii „takie działania zwiększają zagrożenie przestępczością, w tym przypadkami molestowania na ulicach”.

Na potwierdzenie swoich słów nie podali żadnych danych. Postanowili natomiast uczcić minutą ciszy pamięć osób, które – jak wyjaśniali - „ucierpiały w wyniku działań migrantów”.

Tak kibice potraktowali Tuska. Arłukowicz pokazał nagranie

Na filmiku udostępnionym przez Bartosza Arłukowicza widać grupkę osób racami oraz z transparentami, na których widnieją napisy „Kołobrzeg przeciwko imigracji” oraz „Kotwica Kołobrzeg”.

Uczestnicy pikiety, którymi są w większości kibice lokalnej drużyny piłkarskiej, wykrzykują skandaliczne groźby pod adresem Donalda Tuska. „Donald matole, twój rząd obalą kibole! Donald to zdrajca, powiesić k***ę za jajca!” – słyszmy. Z racji licznych wulgaryzmów, nie publikujemy całego klipu.

Arłukowicz domaga się pilnej reakcji policji

Europoseł Koalicji Obywatelskiej nie ukrywał oburzenia zachowaniem uczestników pikiety. „Panowie »patrioci« w Kołobrzegu postanowili nam wszystkim powiedzieć, że trzeba »powiesić k***ę«” – napisał Bartosz Arłukowicz na swoim profilu na Twitterze.

Przy okazji zwrócił się do policji z apelem o pilną reakcję na kierowanie gróźb pod adresem premiera. „Kołobrzeg to nie jest duże miasto. Myślę, że ludzie znają tych bandytów z nazwiska” – dodał polityk.

