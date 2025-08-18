Nowe wymagania dla nauczycieli. Od 1 września zmienia się sytuacja kilku grup

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie dotyczące szczegółowych kwalifikacji, które wymagane są od nauczycieli. W ocenie skutków regulacji wyjaśniono, że zmiany wynikały z „konieczności określenia szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, którzy od roku szkolnego 2025/2026 będą nauczać nowego przedmiotu wprowadzanego do szkół, tj. edukacji zdrowotnej”.

Edukacja zdrowotna. Kto może nauczać nowego przedmiotu?

Ogłoszono, iż nauczycielem przedmiotu edukacja zdrowotna będzie mogła być osoba, która spełnia wymagania kwalifikacyjne takie jak inni nauczyciele przedmiotu, a dodatkowo ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela biologii, przyrody lub wychowania fizycznego; lub ukończyła studia przygotowujące do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty lub ratownika medycznego, albo studia w zakresie zdrowia publicznego, i posiada przygotowanie pedagogiczne.

Rozszerzony dostęp do nauczania przedszkolnego

Projekt umożliwił też zatrudnienie w charakterze nauczyciela przedszkola do pracy z dziećmi do 5. roku życia nauczycieli, którzy posiadają kwalifikacje w zakresie innym niż wychowanie przedszkolne. Od teraz z małymi dziećmi będą mogły pracować także osoby z kwalifikacjami w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.

Drugą możliwością będą osoby z kwalifikacjami pedagogiki specjalnej w zakresie: edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogiki) lub edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogiki) lub edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną lub pedagogiki leczniczo-terapeutycznej lub edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu lub edukacji włączającej lub logopedii lub pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej) lub wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Zmieniła się też sytuacja psychologów szkolnych. Doprecyzowano przepisy w sprawie kwalifikacji nauczyciela – psychologa. Poszerzono katalog kwalifikacji, uprawniających do zajmowania stanowiska pedagoga specjalnego w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych. Poszerzono również katalog specjalności nauczycielskich, uprawniających do zatrudnienia w placówkach oświatowo-wychowawczych.

Nowe kwalifikacje dla nauczycieli muzyki i plastyki

Określono również dodatkowy katalog kwalifikacji, jakimi może się legitymować nauczyciel muzyki. Od teraz będzie mogła to być także osoba, która ukończyła studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na dowolnym kierunku studiów i legitymuje się dyplomem ukończenia odpowiednio szkoły muzycznej II stopnia, ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, liceum sztuk plastycznych, liceum plastycznego lub ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych.

Osoba taka musi mieć również przygotowanie pedagogiczne do nauczania muzyki lub plastyki, potwierdzone świadectwem ukończenia kursu kwalifikacyjnego prowadzonego przez publiczną placówkę doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych.

Rozporządzenie zajęło się też kwalifikacjami nauczycieli języków obcych. Uzupełniono wykaz egzaminów potwierdzających kwalifikacje do nauczania języków obcych o test Aptis z rozszerzeniem ESOL: w wersji pełnej (sprawdzającej wszystkie umiejętności językowe) i certyfikowanej przez British Council w Polsce. Uzupełniono także nazwy egzaminów przeprowadzanych przez Trinity College London.

