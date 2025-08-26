Tusk prowokuje Trumpa? Morawiecki nie ma złudzeń

– Aktywność naszego rządu, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i premiera powinna być na zupełnie innym poziomie niż to, co widzimy dzisiaj. Widzimy marginalizację premiera. Widzimy, że ten, który praktycznie miał nie dać się ograć w Europie, nie pojawia się na tych spotkaniach, na których powinien się pojawiać. Z kolei tam, gdzie się pojawia, niewiele ma do powiedzenia – stwierdził Mateusz Morawiecki w rozmowie z Ryszardem Czarneckim.

W ten sposób politycy nawiązali do ubiegłotygodniowych rozmów z Waszyngtonie w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. Przedstawiciel Polski nie pojawił się przy stole negocjacyjnym a Kancelaria Prezydenta i MSZ wzajemnie obwiniały się o zaistniałą sytuację.

Polska wyśle wojska do Ukrainy?

W dalszej części rozmowy były europoseł zapytał byłego premiera, czy można sobie wyobrazić żądanie ze strony liderów Unii Europejskiej, żeby Polska wysłała żołnierzy do Ukrainy. – W kampanii wyborczej bardzo jednoznacznie Karol Nawrocki mówił, że tego nie zrobi. Polska opinia publiczna jest bardzo sceptyczna co do tego. Naciski mogą być, ale ważne jest, żeby nasi partnerzy zrozumieli, że już dzisiaj jesteśmy bardzo mocno zaangażowani w obronę flanki wschodniej – tłumaczył polityk PiS.

Mateusz Morawiecki postanowił także uchylić rąbka tajemnicy odnośnie szczegółów debaty, która odbyła się dwa tygodnie po rozpoczęciu wojny w Ukrainie podczas posiedzenia Rady Europejskiej w Wersalu. – Prezydent Francji i kanclerz Niemiec praktycznie czekali na upadek Ukrainy i powrót do business as usual. Więc przywódcy tamtych krajów naprawdę nie powinni Polski pouczać co do tego, co jest niezbędne, aby zachować bezpieczeństwo flanki wschodniej – stwierdził były premier.

Polska bez ambasadora w USA

Politycy PiS rozmawiali także o wakacie na stanowisku ambasadora Polski w USA. O nominacje od wielu miesięcy toczył się spór między MSZ a Pałacem Prezydenckim. – Nie mamy ambasadora, ponieważ obecny premier, wysłał tam najgorszą z możliwych kandydatur. Człowieka, który nazywa obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych człowiekiem niezrównoważonym psychicznie. Donald Tusk wyznaczył Bogdana Klicha już po wyborze Donalda Trumpa. To prowokacja, która brzydko pachnie na kilometr – stwierdził Mateusz Morawiecki.

– Ja w Waszyngtonie byłem kilka razy w ostatnim roku i wiem, że i Donald Tusk i ten człowiek to persona non grata to osoby, które nie chcą być widziane w ogóle w Białym Domu – dodał.

W opinii byłego premiera „musimy skorzystać z tego, że Karol Nawrocki ma bardzo dobre relacje z USA”. – Już 3 września dojdzie do wizyty prezydenta w Stanach Zjednoczonych. Ja też mam bardzo dobre relacje z USA, jest też kilka osób, które potrafią w Waszyngtonie się w odpowiedni sposób poruszać. Powinniśmy z tego skorzystać jako Polska, pomimo że oczywiście rząd jest w rękach zupełnie innej koalicji – komentował Mateusz Morawiecki.

