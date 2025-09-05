Sensacyjna prognoza pogody. Taki będzie przełom września i października

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia ze względu na prognozowane burze. Alerty obowiązują w centralnej części Polski i północno-wschodnich regionach.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano także z powodu upału dla centralnej i północno-wschodniej części kraju. Temperatury mogą sięgnąć nawet 30 stopni Celsjusza. Z kolei w południowo-zachodnich regionach Polski obowiązują alerty pierwszego stopnia ze względu na silne opady deszczu i burze.

Wrzesień i październik zaskoczą? Meteorolodzy o długoterminowej prognozie

Jak podał Onet, według zapowiedzi Europejskiego Centrum Prognoz Średnioterminowych, jeszcze przez kilka tygodni – nawet do połowy października – mogą utrzymywać się w Polsce wyższe niż zwykle temperatury. Największy „skok” jest prognozowany na przyszły tydzień, a odchylenie wyniesie nawet ponad 4 stopnie Celsjusza. W kolejnych dniach, co najmniej do 12 października, temperatura będzie średnio o 1-2 stopnie Celsjusza wyższa w porównaniu do średniej z lat 1991-2020.

Po najbliższym weekendzie – między 10 a 15 września – może nadejść kilkudniowy okres z bardziej pochmurną i deszczową pogodą. Ale to wciąż nie koniec szans na wysokie temperatury, bo w drugiej połowie września termometry wciąż będą wskazywały wartości 20 stopni Celsjusza. Wartości na termometrach mogą być jeszcze wyższe, a w pojedynczych dniach będą wzrastały nawet do 25 stopni Celsjusza.

Długoterminowe prognozy nie wskazują także na to, aby do załamania pogody miało dojść na początku października. I chociaż w pierwszych dniach tego miesiąca temperatury w nocy będą spadać do 5-10 stopni Celsjusza, to w ciągu dnia będą utrzymywać się nawet na poziomie ok. 20 stopni.

Czytaj też:

Zima w Polsce rozczaruje. Długo poczekamy na śniegCzytaj też:

Zielony dywan przed domem? Jesienią zrób ten prosty trik z nasionami