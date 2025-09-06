Strażacy wyciągnęli auto ze stawu. W środku znaleźli dwa ciała

Zgłoszenie o samochodzie osobowym, który do góry kołami leży w stawie w miejscowości Drobnice niedaleko Wielunia, służby otrzymały w sobotę po godzinie 7 rano. Gdy strażakom udało się wydobyć auto na brzeg, okazało się, że w środku były ciała dwóch mężczyzn. – W trakcie sprawdzania pojazdu znaleziono ciała dwóch mężczyzn w wieku 18 i 39 lat. Obaj byli mieszkańcami powiatu wieluńskiego – potwierdziła Katarzyna Grela z KPP Wieluń w rozmowie z Radiem Ziemi Wieluńskiej.

Jak dodała policjantka, na miejscu wciąż pracują funkcjonariusze, którzy pod nadzorem prokuratura ustalają przebieg i przyczyny tragedii. Te wciąż są nieznane.

Płetwonurkowie przeszukali zbiornik

Lokalny portal „Tu Łódź” informuje, że ma miejsce wezwano także płetwonurków ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego z Piotrkowa Trybunalskiego. – Płetwonurkowie przeszukali zbiornik ze względu na brak pewności, ile osób podróżowało pojazdem. Nikogo więcej nie odnaleziono. Samochód wydobyto na brzeg. Na miejscu zdarzenia na prośbę policji pozostaje jeden zastęp OSP – wyjaśnił w rozmowie z portalem Jędrzej Pawlak, rzecznik prasowy KW PSP w Łodzi.

Z kolei w rozmowie z Radiem Łódź Pawlak dodał, że w momencie, gdy służby pojawiły się na miejscu, samochód był zanurzony niemal w całości w wodzie, a na powierzchni wystawały jedynie tylne koła. - Strażacy ewakuowali z pojazdu dwóch mężczyzn. Niestety, ze względu na ich stan, odstąpiono od działań reanimacyjnych – poinformował.

Wiadomo, że staw znajdował się na jednym z pół uprawnych i położony jest kilkaset metrów od najbliższej drogi.

