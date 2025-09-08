Kolejne zmiany w rządzie. Partyjni wiceministrowie stracą stanowiska

– Słowo się rzekło i ja się tego zobowiązania będę trzymał. Na początku przyszłego tygodnia nastąpią zmiany w resorcie zdrowia, tak jak je zapowiadałem, to znaczy szefostwo resortu będzie bezpartyjne w całości – powiedział na konferencji prasowej w piątek Donald Tusk. Wiceministrem w randze sekretarza stanu jest Wojciech Konieczny z Lewicy. Podsekretarzami stanu są również Urszula Demkow z Polski 2050 oraz Marek Kos z Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Spełni się zobowiązanie Donalda Tuska ws. Ministerstwa Zdrowia? Ci politycy odejdą z resortu

RMF FM poinformowało, że ich miejsce mają zająć dwie nowe osoby – eksperci spoza świata polityki. Ich nazwiska mają zostać ujawnione najpóźniej w środę. Prezentacja ma się z kolei odbyć jeszcze w środę lub czwartek. Wówczas ma też dojść do pierwszej konferencji prasowej minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy, która swoje stanowiska objęła w ramach rekonstrukcji rządu ogłoszonej 23 lipca.

– Ja nie namawiam pani ministra zdrowia, żeby robiła festiwal medialny. Jej zadaniem nie jest błyszczeć na konferencjach prasowych, tylko przygotować ochronę zdrowia na te najbliższe trudne miesiące – tłumaczył na wspomnianej konferencji prasowej premier. Tusk przekonywał, że Sobierańska-Grenda ciężko pracuje i jest z nią w stałym kontakcie. w stałym kontakcie.

Premier o wolnej ręce w doborze wiceministrów

Szef rządu przekonywał, że w kwestii doboru wiceministrów zdrowia szefowa resortu ma wolną rękę. Tusk zdradził, że poprzednia minister Izabela Leszczyna w rozmowie z nim przyznawała, że „to nie jest taki zły pomysł, żeby resort zdrowia i w ogóle ochrona zdrowia w Polsce była w ogóle wyjęta z jakichkolwiek partyjno-koalicyjnych, kłótni czy sporów”.

