Poniedziałek w Polsce pod znakiem burz. Najgroźniej w dwóch powiatach

W poniedziałek 8 września w dzień zachmurzenie na wschodzie będzie małe i umiarkowane, a w centrum, na południu i na zachodzie umiarkowane i duże. Miejscami spodziewane są przelotne opady deszczu, a na południu i w centrum również burze, możliwy grad. Burze związane będa z niżem, którego ośrodek będzie się przemieszczał stopniowo z południowego zachodu Polski nad Czechy.

Gdzie jest burza?

Burze wystąpią w pasie od południowej części Podkarpacia, przez Małopolskę po Dolny Śląsk i południową Wielkopolskę. Największym zagrożeniem związanym z burzami będą opady deszczu, w przeważającej części kraju do około 20 mm. W przypadku pojawienia się kolejnych komórek na tym samym obszarze może dojść do kumulacji sum opadów.

Prognozowana wysokość opadów w czasie burz może wtedy wynieść lokalnie do 35 mm, w rejonie Tatr i na Podhalu suma opadów może miejscami osiągnąć nawet 55 mm. Ostrzeżenia przed burzami wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Alerty drugiego stopnia będą obowiązywać w powiatach nowotarskim i tatrzańskim w Małopolsce. Są one ważne od godz. 6.00 do godz. 23.00. Ostrzeżenie może być zmienione na wyższy stopień, dlatego warto śledzić strony Instytutu.

IMGW wydał alerty

W pozostałej części woj. małopolskiego, w całości na Śląsku i Opolszczyźnie oraz części woj. dolnośląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego będą obowiązywać ostrzeżenia pierwszego stopnia. W zależności od regionu żółte alerty zostały wydane od 8:00, 11:15 lub 14:00 i są ważne we wszystkich przypadkach do godz. 23.00. W tym wypadku stopnień także może ulec zmianie.

Temperatura maksymalna wyniesie od 22 do 27 stopni Celsjusza. Nieco chłodniej będzie w kotlinach sudeckich i na wybrzeżu. Słupki rtęci pokażą tam od 19 do 21 kresek. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich. Podczas burz może osiągnąć w porywach do 65 km/h.

Czytaj też:

Sensacyjna prognoza pogody. Taki będzie przełom września i październikaCzytaj też:

Zima w Polsce rozczaruje. Długo poczekamy na śnieg