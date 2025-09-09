800+ tylko dla pracujących obcokrajowców. Rząd przyjął projekt ustawy

We wtorek odbyło się posiedzenie rządu, po którym miała miejsce konferencja prasowa. Podczas niej minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński przekazał informację o przyjęciu przez Radę Ministrów projektu ustawy dotyczącej ochrony czasowej dla Ukraińców przebywających na terenie naszego kraju.

Minister Kierwiński o nowej ustawie. Świadczenia tylko dla pracujących obcokrajowców

– Staramy się jak najszybciej naprawić te błędy, które zaistniały w wyniku weta pana prezydenta i uchronić Polaków przed gigantycznym bałaganem i przed potencjalnymi gigantycznymi skutkami finansowymi. Bo gdyby ta propozycja, którą dziś składamy, nie została przyjęta, moglibyśmy liczyć się z tym, że koszty, które spadłyby na administrację, na Polskę – a więc na Polaków – to są koszty dochodzące do 8 mld złotych – powiedział minister.

Zaakceptowany przez rząd dokument reguluje temat świadczeń (800+, Dobry start, Aktywny rodzic) dla cudzoziemców wszystkich narodowości, nie tylko Ukraińców. Nowe przepisy łączą wypłatę świadczeń z aktywnością zawodową w Polsce. Wyjątkowo mają być traktowani rodzice dzieci z niepełnosprawnościami.

– To wszystko będzie bazowało na informacjach dotyczących odprowadzania składek ZUS-owskich, na systemach zusowskich. Uszczelniamy ten system po raz kolejny, bo to, co zostawili nam nasi poprzednicy po 2023 r. do niczego się nie nadawało – dodał Marcin Kierwiński.

Kolejne zapisy w przyjętym przez rząd projekcie ustawy przedłużają legalny pobyt uchodźców wojennych do 4 marca 2026 r.

Ekspresowe tempo prac. Apel ministra do prezydenta

– Liczymy, że ten projekt, projekt całościowy, kompleksowy, uszczelniający wszelkie niedogodności systemu, który zastaliśmy po poprzednikach, tym razem zostanie przyjęty – przekazał minister. Zgodnie z zapowiedziami polityka Sejm ma się zająć projekt w tempie „ekspresowym”.

– Liczymy, że szybko trafi do pana prezydenta i że pan prezydent przemyślał swoją nieodpowiedzialną decyzję i nie będzie pchał Polski, nie będzie pchał Polaków, w gigantyczny chaos prawny i gigantyczne potencjalne koszty – zakończył Kierwiński.

