Nowy program MEN. Wiceministra ujawniła szczegóły

Wiceministra MEN Katarzyna Lubnauer przekazała informację o nowym programie, nad jakim trwają prace w ministerstwie. W rozmowie ze Strefą Edukacji ujawniła, że projekt „ma sprzyjać odwiedzaniu miejsc kultury, sztuki, pamięci” przez uczniów szkół podstawowych oraz średnich. Zgodnie z zapisami uczniowie nie będą musieli dopłacać do takich wyjść, koszty pokryte będą w całości przez MEN.

Nowy program MEN. Ma promować lokalną kulturę

– Na polecenie minister Nowackiej szykujemy program dofinansowania wyjść dzieci i młodzieży do teatrów, placówek kulturalnych, ale też lekcji muzealnych, warsztatów – ujawnił Onetowi dyrektor Departamentu Komunikacji Ministerstwa Edukacji Narodowej Kacper Lawera. Harmonogram zakłada uruchomienie programu jeszcze w tym roku. We wrześniu szczegóły ma ujawnić ministra Barbara Nowacka.

W edukacji funkcjonuje program „Podróże z klasą”, w ramach którego finansowane są kilkudniowe wyjazdy. Nowy program obejmować ma jednodniowe wycieczki do placówek kulturalnych czy miejsc pamięci. Ich celem ma być promowanie lokalnej kultury.

– Jeśli takie klasowe wyjście będzie wymagało dojechania do innego, większego miasta, to szkoły dostaną też pieniądze na pokrycie kosztów transportu i posiłki dla uczniów – dodał Kacper Lawera.

Nowy projekt dla uczniów. Zmiany w wynagradzaniu nauczycieli

Zgodnie z założeniami projektu uczniowie nie będą ponosić żadnych kosztów. Dofinansowanie pokryje wszystkie koszty, podobnie jak w przypadku „Podróży z klasą”. Wnioski o dofinansowanie składać będą dyrektorzy szkół do organów prowadzących, które następnie przekażą je do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

„Podróże z klasą” oraz nowy projekt wymagać będą zmian w wynagradzaniu nauczycieli. W lutym Sąd Najwyższy orzekł, że nauczycielom na wycieczkach należą się dodatkowe pieniądze za godziny nadliczbowe. Związki zawodowe nauczycieli apelują o uregulowanie tych kwestii.

– Nie możemy dzisiaj pozwolić na inne zasady rozliczania wycieczki z programu MEN od tej standardowej, dlatego zanim zostanie ogłoszony nowy ewentualny program wycieczkowy, ta kwestia musi zostać uregulowana. Prace nad zmianą przepisów trwają, rozmowy ze związkami zawodowymi i samorządowcami też trwają – wyjaśnił Kacper Lawera.

