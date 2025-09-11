Pół Polski na pomarańczowo. IMGW wydał alerty przed ulewnym deszczem i burzami

Od czwartku w całej Polsce prognozowane jest wyraźne pogorszenie pogody. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami, silnym wiatrem sięgającym w porywach nawet 70 kilometrów na godzinę, a także przed lokalnymi burzami. W niektórych miejscach naszego kraju spadnie nawet grad.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wprowadził alerty pierwszego stopnia przed ulewnym deszczem dla dziesięciu województw położonych w zachodniej części kraju, ostrzeżenia przed silnym wiatrem na północy oraz przed burzami na południowym wschodzie.

Alerty i ograniczona widoczność

Ostrzeżeniem przed intensywnymi opadami deszczu objęto województwa: warmińsko-mazurskie, pomorskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie, opolskie, śląskie oraz małopolskie.

Z kolei ostrzeżenia przed silnym wiatrem dotyczą województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Według prognoz IMGW wiatr osiągnie tam prędkość od 40 do 55 kilometrów na godzinę, a w porywach nawet do 70 kilometrów na godzinę.

Burze i grad. IMGW ostrzega przed niebezpieczną pogodą

Alerty burzowe obowiązują w województwach podkarpackim i małopolskim. „Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 20 do 30 milimetrów oraz porywy wiatru do 70 kilometrów na godzinę. Lokalnie grad” – przekazał Instytut.

Dodano, że burze mogą występować również na zachodzie kraju w godzinach popołudniowych, choć tam deszcz nie powinien przekroczyć 15 milimetrów, a wiatr w porywach osiągnie do 60 kilometrów na godzinę.

Meteorolodzy ostrzegają także przed gęstymi mgłami i silnymi zamgleniami, które mogą ograniczyć widoczność do zaledwie 100–200 metrów. Kierowcy zatem powinni zachować szczególną ostrożność na drodze, bowiem takie warunki nie sprzyjają bezpiecznym podróżom.

