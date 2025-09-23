Nowacka zapowiada kolejne zmiany w szkołach. „Żyjemy w trudnych czasach”

Rozmawiając z Polską Agencją Prasową Barbara Nowacka przekazała, że zależałoby jej, aby zmiany w programie edukacji dla bezpieczeństwa wprowadzone zostały już od przyszłego roku szkolnego, od 1 września 2026 roku. — Nie możemy czekać z edukacją dla bezpieczeństwa kilku lat — stwierdziła.

— Żyjemy w trudnych czasach. Nawet ostatnie wydarzenie, inwazja dronów ze strony Rosji, pokazuje, że naprawdę musimy przygotowywać dzieci i młodzież — oceniła ministra. I dalej: — Najlepszym miejscem do przygotowania ich, również na sytuacje kryzysowe i radzenie sobie z nimi, jest szkoła.

Pierwotnie największy nacisk ma być położony na przygotowanie materiałów dla nauczycieli, a nie na podręcznik dla uczniów. Ten, jak przypomniała w rozmowie z Polską Agencją Prasową ministra, bywa pomocny, ale nie jest konieczny.

Nowa podstawa programowa już w 2026? To kolejna zapowiedź MEN

To kolejna wypowiedź Barbary Nowackiej jasno wskazująca kierunek działań Ministerstwa Edukacji Narodowej ku bezpieczeństwu. Tydzień wcześniej podczas konferencji prasowej podsumowującej wsparcie udzielone dotkniętym zeszłoroczną powodzią, szefowa resortu edukacji przekazała, że w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji ruszają prace nad podręcznikiem dla dzieci i młodzieży poświęconym reagowaniu w sytuacjach kryzysowych.

— Działania dotyczące bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych i obrony cywilnej mamy świeżo omówione z ministrem spraw wewnętrznych i administracji Marcinem Kierwińskim i będziemy informować w momencie, kiedy ten podręcznik dla dzieci będzie gotowy do dystrybucji — mówiła ministra.

Przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa obowiązuje aktualnie w klasie VIII szkoły podstawowej oraz w klasie I liceum ogólnokształcącego, technikum i szkoły branżowej I stopnia. Jego celem jest przygotowanie uczniów do właściwego zachowania i reagowania w sytuacjach kryzysowych. Skupia się m.in. na bezpieczeństwie państwa i pierwszej pomocy.

