MEN zapowiada zmiany. Chodzi o ocenianie egzaminów

Pod koniec lipca Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła wyniki z badania pracy egzaminatorów maturalnych i całego systemu oceniania matur. Kontrolą doraźną w tym obszarze zajęła się Delegatura NIK w Poznaniu, skupiając się na okresie 2021-2024.

Popłoch w CKE po kontroli NIK

Skontrolowana została Centralną Komisję Egzaminacyjną w Warszawie i Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu, która obejmuje zakresem działania obszar województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Niestety, wnioski nie były optymistyczne.

Okazało się, że co piąty egzaminator OKE w Poznaniu „popełniał błędy merytoryczne w ocenie prac maturalnych, a od 10 proc. do 18 proc. egzaminujących popełniało błędy techniczne”.

„W OKE w Poznaniu 40 proc. wniosków o weryfikację wyniku egzaminu maturalnego kończyło się jego podwyższeniem i koniecznością zmiany świadectwa dojrzałości. W całym kraju dotyczyło to 25 proc. takich przypadków. Dla wielu maturzystów zaniżenie oceny mogło oznaczać straconą szansę na studia” – pisano w podsumowaniu kontroli.

MEN odpowiada na interpelację ws. egzaminów

Teraz, w odpowiedzi na interpelację poselską w tej sprawie, wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer zapowiedziała prace nad zmianami. Lubnauer zapewniła, że działania w tej sprawie już trwają. W ministerstwie analiza NIK ma być szczegółowo analizowana, a prace nad usprawnieniem procesu oceniania i sprawdzania rozpoczęto.

„Szczególna uwaga zostanie poświęcona przeanalizowaniu obowiązujących procedur sprawdzania i oceniania prac egzaminacyjnych egzaminu ósmoklasisty i maturalnego w kontekście wskazanych w Wystąpieniu szczegółowych uwag i zastrzeżeń celem określenia możliwych do wdrożenia modyfikacji tych procedur, docelowo potencjalnie prowadzących do zwiększenia skuteczności eliminowania błędów w ocenianiu prac przed ogłoszeniem wyników egzaminów” – informowała wiceminister.

W tej samej odpowiedzi przypomniano, że w 2024 roku po raz pierwszy uregulowano prawnie funkcję egzaminatora-weryfikatora biorącego udział w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego.

„Zgodnie z obowiązującymi od 11 stycznia 2025 r. przepisami, do zadań egzaminatora-weryfikatora (w przypadku egzaminów z zakresu kształcenia ogólnego) należy sprawdzenie i ocenienie prac egzaminacyjnych wskazanych przez przewodniczącego zespołu egzaminatorów poprzednio sprawdzonych i ocenionych przez egzaminatorów wchodzących w skład danego zespołu egzaminatorów, w celu zweryfikowania poprawności sprawdzenia i ocenienia prac egzaminacyjnych przez tych egzaminatorów” – podkreślało MEN.

„W przypadku różnicy między liczbą punktów przyznaną przez egzaminatora a liczbą punktów przyznaną przez egzaminatora-weryfikatora o liczbie przyznanych punktów rozstrzyga przewodniczący zespołu egzaminatorów” – dodawano w odpowiedzi na interpelację. Wszystkich egzaminatorów i przewodniczących zespołów egzaminacyjnych zobowiązano do odbycia szkolenia CKE we współpracy z OKE.

