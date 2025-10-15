Nowa plaga oszustw. Uwaga na „znajomego z Facebooka”

Do 33-latka za pośrednictwem komunikatora Messenger napisał „kolega”, prosząc o opłacenie zakupów kodem BLIK. Tłumaczył, że wykorzystał już dzienny limit płatności. Niczego nie podejrzewając, mężczyzna wygenerował i przekazał kod na 1000 złotych.

Po chwili pojawiła się kolejna prośba o pomoc. Przekonany, że faktycznie pomaga znajomemu, 33-latek przekazał kolejne kody, łącznie na kwotę 2450 złotych. Dopiero przy trzeciej prośbie postanowił zadzwonić do kolegi i upewnić się, czy to na pewno on potrzebuje pieniędzy.

Rozmowa wszystko wyjaśniła – właściciel konta nic o sprawie nie wiedział. Okazało się, że jego konto społecznościowe zostało przejęte przez oszustów, którzy rozesłali do znajomych wiadomości z prośbą o pieniądze. 41-letni właściciel konta szybko odzyskał dostęp do profilu i zamieścił ostrzeżenie dla znajomych.

Za późno na cofnięcie transakcji

33-latek natychmiast udał się do banku, próbując zablokować przekazane środki. Niestety, pieniądze zostały już wypłacone i nie udało się ich odzyskać.

Uwaga na metodę „na znajomego”. Policjanci przypominają i apelują

Oszuści działający tą metodą włamują się na konta społecznościowe przypadkowych osób, a następnie, podszywając się pod właścicieli, wysyłają do ich znajomych wiadomości z prośbą o pilną pożyczkę przez BLIK. Często zapewniają, że oddadzą pieniądze „jeszcze dziś”, by wzbudzić zaufanie i presję czasu.

Policja przypomina, by w takich sytuacjach zachować spokój i zawsze zweryfikować tożsamość rozmówcy – najlepiej przez kontakt telefoniczny lub osobisty. W ten sposób można uniknąć utraty pieniędzy. W tego typu sytuacjach nie należy działać pochopnie. Wystarczy jeden telefon, by upewnić się, czy nie mamy do czynienia z próbą oszustwa.

