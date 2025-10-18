Kilkadziesiąt godzin chłodu i chwilowe babie lato. Przyjdzie gwałtowne ocieplenie

Noc z soboty na niedzielę będzie deszczowa, nad Bałtykiem spodziewane są burze, a największe opady mają wystąpić na północy i północnym wschodzie kraju. Jak informuje IMGW, lokalnie może spaść krupa śnieżna. W ciągu dnia termometry wskażą od 7°C do 13°C, nacielpiej będzie w centrum, na zachodzie i północy. Nocami spodziewane są przymrozki, przy gruncie temperatura może spaść nawet do -6°C.

Poniedziałek będzie nieco cieplejszy, mniej wietrzny, a gdzieniegdzie słoneczny. Jednak znaczną poprawę pogody przyniesienie wtorek, gdy na zacodzie kraju temperatura sięgnąć ma nawet 17°C. Nadal chłodno będzie na Podhalu i północnym wschodzie, gdzie temperatura nie przekroczy 10 °C. Środa znów będzie cieplejsza, po południu temperatura od 15°C do 17°C utrzymywać się będzie w przeważającej części kraju.

Gwałtowne ocieplenie i nawet 20°C

Jednak dopiero w czwartek przyjdzie największe ocieplenie, a w Małopolsce powietrze osiągnie temperaturę nawet 20°C. Na zachodzie kraju synoptycy przewiduję ocieplenie do 17°C, w centrum i na wschodzie do 16°C, a na północy – do 15°C. Jednak już na drugi dzień, w piątek, temperatury znaczną spadać, choć w Małopolsce nadal będą się utrzymywać na poziomie 18°C.

W kolejny weekend znów zacznie wiać i padać, a w wielu miejscach w kraju temperatura nie przekroczy 10°C.

