Sekretne listy Jana Pawła II. Ta relacja mogła zmienić historię Polski

Anna Tymieniecka pochodziła z polsko-francuskiej rodziny. Przez wiele lat studiowała w Krakowie filozofię. Z Karolem Wojtyłą znali się od 1973 roku. Kobieta miała skontaktować się z kardynałem po tym, jak przeczytała jego książkę Osoba i czyn i dostrzegła w niej podobieństwa ze swoimi poglądami. Tak rozpoczęła się ich korespondencja, która z uwagi przed komunistyczną bezpieką, była prowadzona w różnych obiegach.

Eksperci przypominają, że gdy w 1976 roku Karol Wojtyła odwiedzał USA, to właśnie Anna Tymieniecka dbała o to, by poznała go ówczesna amerykańska elita oraz prasa. Przedstawiała duchownego w notatkach jako możliwego następcę Pawła VI i to właśnie dzięki niej możliwe było wiele spotkań i wizyt w znaczących miejscach.

Treść korespondencji Jana Pawła II i Anny Tymienieckiej, którą prowadzili przez ponad 30 lat, nigdy nie została ujawniona. Według nieoficjalnych doniesień może ona odkrywać część nieznanych dotąd kulisów większego procesu, który pomógł doprowadzić do wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża. Łącznie Karol Wojtyła napisał blisko 350 listów.



W 2008 roku listy trafiły do Biblioteki Narodowej. Zostały wówczas kupione za pośrednictwem domu aukcyjnego Sotheby's na prywatnej aukcji. – Ona jest szczera, pisana wprost, bardzo brutalnie, tak jak pewnie mówiła, tak jak rozmawiali ze sobą. Jego nie zrażało to, że ona mówiła rzeczy, które jemu, czy jego otoczeniu mogły się nie podobać – komentował Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej w Warszawie.

Ich treść poznali dziennikarze TVN24. Jak podkreślają, uwagę zwraca osobisty i bezpośredni ton listów. A także to, że w przypadku podobnych zakupów instytucje mocno się nimi chwalą. Tutaj tego nie było. Chociaż kupione za publiczne pieniądze, listy od 16 lat pozostają zamknięte w sejfie Biblioteki Narodowej. – Gdybyśmy udostępnili to wcześniej, prawdopodobnie trudno byłoby zapanować nad pewnymi emocjami społecznymi – tłumaczył Tomasz Makowski.

W 2016 roku relacja Jana Pawła II i Anny Tymienieckiej została wzięta pod lupę w dokumencie BBC. Jak podkreślali wówczas przedstawiciele stacji, relacja Jana Pawła II z filozofką miała być bardzo bliska, ale nie ma żadnego dowodu na to, że kiedykolwiek doszło do złamania celibatu.

– Spotykali się wiele razy i spędzali ze sobą dużo czasu. Często towarzyszył im sekretarz papieża. Wyjeżdżali też razem na wycieczki – komentował Ed Stourton, brytyjski dziennikarz.

