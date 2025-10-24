30-metrowy tunel na granicy z Białorusią. Służby pokazują nagranie

Tunel został znaleziony 17 października w okolicach miejscowości Kondratki przez funkcjonariuszy Podlaskiego Oddziału SG. Z ustaleń wynika, że tunel rozpoczynał się po stronie białoruskiej, a kończył około 20 metrów po stronie polskiej. Miał długość około 30 metrów i w najwyższym punkcie sięgał 1,8 metra wysokości.

– To jest ponad 30 m przekopu pod ziemią. W najwyższym punkcie ten tunel miał prawie 1,80 m wysokości – mówił minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński na antenie Radia ZET.

Nowy podkop na granicy z Białorusią. Kierwiński uspokaja

Według MSWiA konstrukcja działała zaledwie przez dobę. Zainstalowane na granicy czujniki elektroniczne wykryły ruch w podkopie, co pozwoliło szybko zlokalizować wejście. Na nagraniu opublikowanym przez Straż Graniczną widać wejście i początkowy fragment tunelu.

– Nasza granica jest szczelna, więc służby białoruskie ustawicznie dwoją się i troją, żeby szukać metody obejścia naszych zabezpieczeń – stwierdził Kierwiński, wskazując, że tunel to kolejna próba sforsowania granicy.

Tunel pod granicą z Białorusią. To nie pierwszy przypadek

Podobny incydent miał miejsce we wrześniu, gdy funkcjonariusze udaremnili próbę przejścia czterech cudzoziemców, którzy również próbowali przekroczyć granicę przez wykopany podkop. Wówczas osoby te zostały zawrócone na Białoruś.

Granica polsko-białoruska zabezpieczona jest stalową zaporą o wysokości 5,5 metra, wybudowaną w 2022 roku na długości 186 km. Uzupełnia ją tzw. bariera elektroniczna, obejmująca również odcinki rzeczne. W ubiegłym roku przeprowadzono modernizację systemu – na zaporze zamontowano dodatkowe przęsła i zwoje concertiny, by uniemożliwić jej sforsowanie.

Według danych Straży Granicznej tylko 23 października odnotowano 17 prób nielegalnego przekroczenia granicy, a od początku roku ujawniono blisko 27 tysięcy takich przypadków.

