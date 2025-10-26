Taki będzie przełom października i listopada. Meteorolodzy odkrywają karty

Pogodowe karty nad ogromną częścią Europy od wielu dni rozdaje niż, którego centrum jest obecnie nad Skandynawią. Jak podaje tvn24.pl, po obrzeżach tego niżu płynie zimne powietrze, które na początku przyszłego tygodnia będzie wdzierać się do Europy Środkowej. Cyrkulacja powietrza, która będzie blokowała możliwość ocieplenia, będzie utrzymywała się do połowy tygodnia, a później w głąb kontynentu zaczną przedostawać się dużo cieplejsze masy powietrza.

Długoterminowa prognoza pogody dla Polski. Nawet 16 stopni we Wszystkich Świętych

Z 16-dniowej, długoterminowej prognozy pogody, którą przygotował prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski, wynika, że czeka nas chłodny początek tygodnia. W poniedziałek i we wtorek termometry będą wskazywać 6-7 stopni Celsjusza.

Od czwartku należy spodziewać się ocieplenia, a wartości na termometrach mogą osiągać nawet 15-16 stopni Celsjusza. W sobotę 1 listopada, czyli we Wszystkich Świętych, będzie od 11 stopni na północy kraju, do 16 stopni na południu i zachodzie Polski. Jeżeli prognoza pogody się sprawdzi, średnia dobowa temperatura powietrza będzie wyższa aż o 4-5 stopni od przeciętnej temperatury o tej porze roku.

Pogoda na 11 listopada. Jest jedno „ale”

W kolejnych dniach temperatura będzie utrzymywała się na poziomie 10-16 stopni, a kulminacyjnym punktem tygodnia będzie czwartek – wtedy ma być najcieplej. W piątek ponownie trochę się ochłodzi i należy się spodziewać od 8 do 14 stopni Celsjusza.

Długoterminowa prognoza pogody sięga aż do 11 listopada włącznie, czyli Narodowego Święta Niepodległości. Tego dnia termometry mają wskazać od 8 do 13 stopni Celsjusza. Warto pamiętać, że długoterminowe prognozy pogody są obarczone dużym ryzykiem błędu i należy traktować je jedynie jako wskazówkę, a nie brać za pewnik.

Czytaj też:

Taka będzie zima 2025/2026. Styczeń zaskoczy. Nowa prognoza eksperymentalnaCzytaj też:

Pogorszenie nastroju jesienią. Jak Polacy sobie z tym radzą?