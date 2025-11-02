Groźna pogoda dociera do Polski. IMGW wydał alerty dla kilku województw

Ostrzeżenia I stopnia przed gwałtownym wzrostem poziomu wód obejmują południowy Dolny Śląsk oraz powiat nyski w województwie opolskim. Alarmy dotyczą między innymi zlewni Nysy Kłodzkiej, Oławy, Bystrzycy, Ślęzy, Kwisy i rzeki Bóbr. Ostrzeżenia obowiązują do poniedziałku, do godziny 14:00.

Z kolei alerty II stopnia objęły część Wielkopolski (zlewnia rzeki Barycz) oraz województwo łódzkie (zlewnia Grabi). Tam ostrzeżenia wygasną odpowiednio o 18:00 i 12:00. IMGW podkreśla, że lokalnie woda może przekroczyć stany ostrzegawcze, a na mniejszych ciekach wzrosty będą gwałtowne.

Prognoza pogody na najbliższe dni. Śnieg w Tatrach, deszcz w reszcie kraju

Poniedziałek upłynie pod znakiem gęstych chmur i opadów deszczu, szczególnie na wschodzie kraju. Suma opadów osiągnie 10–20 milimetrów, a w Karpatach nawet 35 milimetrów

W Tatrach spadnie od 15 do 25 centymetrów śniegu, a silny wiatr może powodować zawieje i zamiecie.

Temperatura maksymalna wyniesie od 7 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich do 17 stopni Celsjusza na południowym wschodzie. W nocy z niedzieli na poniedziałek termometry pokażą od 5 stopni do 11 stopni, lokalnie pojawią się mgły ograniczające widoczność do 500 metrów.

Od wtorku powrót słońca

Po serii deszczowych dni nad Polską wreszcie pojawi się wyż, który przyniesie poprawę pogody.

W nocy z poniedziałku na wtorek deszcz utrzyma się jeszcze na wschodzie i południu, ale w górach opady przejdą w śnieg. W Tatrach przybędzie kolejne 15 cm białego puchu.

Od wtorku prognozy przewidują zdecydowanie mniej chmur, więcej słońca i brak opadów.

– Poniedziałek będzie ostatnim takim pochmurnym dniem. Kolejne dni w prognozach są ze zdecydowanie mniejszym zachmurzeniem, będzie więcej słońca, praktycznie bez opadów – podsumowała synoptyk IMGW Dorota Pacocha.

