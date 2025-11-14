Krzysztof Puternicki, współpracownik Telewizji Republika, zamieścił w mediach społecznościowych zaskakującą informację. Według dziennikarza pod koniec sierpnia w Trójmieście miało dojść do spotkania Donalda Tuska ze Sławomirem Mentzenem.

W rozmowach miał również uczestniczyć Radosław Sikorski. Jak czytamy w poście, za organizacją spotkania miał stać Artur Dziambor, były poseł Konfederacji, który za czasów Krzysztofa Paszyka sprawował funkcję pełnomocnika ministra rozwoju i technologii ds. innowacji i rozwoju przedsiębiorczości.

„W trackie spotkania padła propozycja objęcia przez Mentzena fotela marszałka Sejmu, było to efektem wypowiedzenia posłuszeństwa przez Szymona Hołownię. Taką informację otrzymałem od ludzi blisko związanych z Konfederacją, którzy nie ukrywają zniesmaczenia całą sytuacją”- twierdzi Krzysztof Puternicki.

Tajne spotkanie Tusk-Mentzen? Ta reakcja mówi wszystko

Do sprawy odniósł się Artur Dziambor. „Ktoś musi mieć mocną wyobraźnię, albo brać coś dobrego, by mnie wmieszać w negocjacje pomiędzy obecnym Premierem i człowiekiem, który wyrzucił mnie z polityki” – kpił były polityk.

W oświadczeniu zamieszczonym w mediach społecznościowych były działacz Konfederacji zapewnił, że nigdy nie rozmawiał z Donaldem Tuskiem. „Minęliśmy się raz w drzwiach mojej ulubionej restauracji, ale on był wtedy premierem, a ja nieznanym nikomu nastolatkiem z młodzieżówki Korwin-Mikkego” – wyjaśnił.

Tusk rozmawiał z Mentzenem? Dziambor reaguje

Były parlamentarzysta przekazał, że „po raz ostatni miał bezpośredni kontakt ze Sławomirem Mentzenem w połowie 2022 roku, po tym jak został prezesem Nowej Nadziei”. „Podczas rozmowy oznajmił mi, że właśnie zakończyło się moje posłowanie. Kolejnych rozmów z nim nie planuję” – zaznaczył.

Artur Dziambor dodał, że „jedyne spotkania, które organizuje, to te ze znajomymi a wymienieni politycy do nich nie należą”.

Na doniesienia zareagował także Krzysztof Bosak. „Trzeba być wyjątkowo nierozgarniętym i słabo zorientowanym żeby uwierzyć w którykolwiek fragment tej historii” – stwierdził polityk.

Mentzen o rzekomym spotkaniu z Tuskiem

Również Sławomir Mentzen zdementował doniesienia o rzekomym spotkaniu z Donaldem Tuskiem. „Zwykłe pisowskie kłamstwa. Cała historia jest zmyślona od początku do końca, nie ma tu słowa prawdy. We wtorek kłamie na mój temat TVN, w piątek Republika. Szkoda, bo myślałem, że macie tam wyższe standardy” - stwierdził polityk Konfederacji.

„O absurdalności tej wyssanej z brudnego palca Kaczyńskiego historii, oprócz udziału Dziambora, najlepiej świadczy to, że każdy z mojego otoczenia wie, że funkcją marszałka to musieliby mi grozić, a nie przekupywać” - dodał.