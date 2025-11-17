Ważna zmiana na granicy Polski i Białorusi. „Historyczna i wyczekiwana chwila”
Przejście na granicy z Białorusią
Przejście na granicy z Białorusią Źródło: Facebook / Podlaski Urząd Wojewódzki, Miłosz Kozakiewicz
Przejścia w Kuźnicy i Bobrownikach na granicy z Białorusią zostały ponownie otwarte. Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski zwracał uwagę, jak wielkie znaczenie ma ta decyzja dla przedsiębiorców.

Od poniedziałku 17 listopada decyzją MSWiA znowu otwarte są przejścia graniczne Kuźnica Białostocka – Bruzgi i Bobrowniki – Bierestowica. W pierwszym wypadku chodzi wyłącznie o ruch osobowy. Wyłączony został ruch autobusowy. Z kolei w drugim dozwolony będzie także ruch autokarów i towarowy dla pojazdów z krajów Unii Europejskiej, stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Szwajcarii.

Rząd podkreślił, że decyzja wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i przedsiębiorców, w tym przewoźników. Jej podjęcie było możliwe dzięki uszczelnieniu granicy z Białorusią. Rozbudowana została zapora graniczna, zainstalowano barierę elektroniczną i wzmocniono kadrowo SG. Działania te spowodowały wzrost szczelności granicy do 98 proc. Decyzję ws. przejść Donald Tusk zapowiedział pod koniec października podczas Forum Spójności i Rozwoju Granicznego UE w Białymstoku.

Polska otworzyła dwa przejścia na granicy z Białorusią. „Jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe”

Miało się to stać do listopada, „na próbę”. Ruch został jednak odroczony na prośbę Litwy. Ostatecznie przejście graniczne w Kuźnicy zostało ponownie otwarte po 1 469 dniach, a przejście w Bobrownikach po 1 010 dniach. – To, co jeszcze niedawno wydawało się może nie do końca możliwe, dzisiaj stało się możliwym – komentował na konferencji prasowej wojewoda podlaski. Jacek Brzozowski dodał, że to „historyczna i wyczekiwana chwila”.

Wojewoda tłumaczył, że jest to szczególnie ważne dla przedsiębiorców, którzy „tracili swoje majątki i swój dorobek życia”. Do tej pory dla ruchu osobowego otwarte było przejście Terespol – Brześć, dla ruchu towarowego drogowe przejście Kukuryki – Kozłowicze, a dla kolei przejścia Kuźnica Białostocka – Grodno, Siemianówka – Swisłocz oraz Terespol – Brześć.

Granica z Białorusią będzie wzmocniona. Powstanie nowa bariera

