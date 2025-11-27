Cięcia wydatków na Kancelarię Prezydenta. „Brak klasy i małostkowość Tuska”

Trwają prace nad rządowym projektem ustawy budżetowej na rok 2026. W czwartek 20 listopada rozpatrzono projekt w zakresie części tekstowej oraz głosowano poprawki. Przyjęto jedną ze 109 zmieniającą budżety wielu instytucji państwowych. Przegłosowano również sprawozdanie komisji. Dzięki cięciom budżet państwa ma zyskać 569,6 mln zł.

Obniżone zostaną wydatki m.in.: Kancelarii Prezydenta o 12,75 mln zł, Kancelarii Sejmu o 16,6 mln zł, Kancelarii Senatu o 28,2 mln zł, SN o 30 mln zł, NSA o 15,7 mln zł, NIK o 89,7 mln zł, RPO o 7,8 mln zł, KRRiT o 10 mln zł, Krajowego Biura Wyborczego o 9,2 mln zł, PIP o 105 mln zł, IPN o 82,5 mln zł, czy Ministerstwa Sprawiedliwości o 165 mln zł.

Cięcia w budżecie. Więcej dostanie szkolnictwo wyższe i nauka

W zamian środki zostaną przeznaczona np. na: szkolnictwo wyższe i naukę (280 mln zł), ABW (165,2 mln zł), Agencję Wywiadu (55 mln zł), nową rezerwę celową dla Narodowego Instytutu Wolności (40 mln zł) i promocję turystyki w Polsce wschodniej (10 mln zł). Teraz projekt ustawy budżetowej wróci na posiedzenie plenarne Sejmu do drugiego czytania. Kolejne posiedzenie Sejmu zaplanowano na początek grudnia.

Beata Kempa w rozmowie z „Faktem” krytycznie odniosła się do zmniejszenia budżetu Kancelarii Prezydenta. – Donald Tusk i Koalicja 13 grudnia codziennie udowadniają brak klasy i małostkowość. To polityka na poziomie takiego złośliwego i zgorzkniałego człowieczka, który jest już tylko godny pożałowania – skomentowała doradca Karola Nawrockiego.

Kancelaria Prezydenta z mniejszym budżetem. Beata Kempa zaatakowała Donalda Tuska

– Niemcy w swych wypowiedziach używają stwierdzeń o zagłodzeniu Polaków – widać obecna władza ma u nich posłuch i stosuje tę zasadę do instytucji o znaczeniu konstytucyjnym. Damy radę, Tusk kiedyś odejdzie w niesławie, a urząd Prezydenta RP pozostanie – podsumowała Kempa.

Sam Pałac Prezydencki na 2026 r. zaproponował jednak budżet na poziomie ponad 325 mln zł przy 298,8 mln zł rok wcześniej. Jak informował portal money.pl w obozie rządzącym pojawiły się zakusy, aby przyciąć go o jeszcze więcej niż te niecałe 13 mln. Z drugiej strony pojawiło się jednak ryzyko, że ustawa budżetowa może zostać skierowana do TK.

Mniejsze wydatki na „święte krowy”. „To nie jest złośliwość”

– Ja bym nie odbierał tego w kategoriach jakiejś złości czy obcinania. Po prostu wnioskowały te instytucje o więcej pieniędzy, co jest naturalną też rzeczą, otrzymają mniej, bo budżet nie pozwala w żadnym momencie na jakieś rozbuchane wydatki – stwierdził w Polskim Radiu 24 Rafał Kasprzyk z Polski 2050.

Pieniądze z budżetu na Martę Nawrocką. Kosztowna obsługa pierwszej damy

