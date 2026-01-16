Spotkanie u Nawrockiego bez ważnej osoby. Nowy komunikat rzecznika prezydenta

W czwartek 15 stycznia w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie Karola Nawrockiego z ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem oraz szefami służb specjalnych. Rafał Leśkiewicz, rzecznik głowy państwa, podsumował trwające blisko trzy godziny rozmowy jako konstruktywne, które były utrzymane w merytorycznym charakterze.

– Prezydent otrzymał raporty przedstawione przez wszystkich czterech szefów służb dotyczące najistotniejszych kwestii związanych z bezpieczeństwem Rzeczypospolitej – przede wszystkim identyfikacji zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa państwa i obywateli – przekazał Leśkiewicz.

W trakcie spotkania Karol Nawrocki zadeklarował, że wnioski dotyczące nominacji oficerskich, które ponownie wpłyną do Kancelarii Prezydenta, „zostaną przez niego rozpatrzone i będzie podejmował decyzję w oparciu o zebrane informacje”.

Spotkanie w Pałacu Prezydenckim bez Cenckiewicza. Nowy komunikat

Leśkiewicz wspomniał także, że podczas spotkania został poruszony temat dotyczący spraw personalnych związanych z funkcjonowaniem ośrodka prezydenckicego. – Decyzje prezydenta obejmują wszystkie sprawy dotyczące funkcjonowania Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Biura Bezpieczeństwa Narodowego – podkreślił.

W spotkaniu nie uczestniczył szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Redakcja tvn24.pl zwróciła się do Rafała Leśkiewicza z pytaniem, kto podjął decyzję o tym, że Sławomir Cenckiewicz będzie nieobecny w czasie wspomnianego wydarzenia i czy wynikało to z „braku dostępu do informacji niejawnych”.

„Uprzejmie informuję, że jednym z tematów poruszonych podczas wczorajszego spotkania była sprawa dotycząca Pana ministra Sławomira Cenckiewicza. Dlatego nie było go na spotkaniu” – poinformował Rafał Leśkiewicz. Jak dodał, Kancelaria Prezydenta RP niezmiennie stoi na stanowisku, że Sławomir Cenckiewicz posiada dostęp do informacji niejawnych, co – jak wskazał – ma wynikać z przepisów art. 152 ust. 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

„Zgodnie z przywołanym przepisem w razie uwzględnienia skargi na akt lub czynność – w tym wypadku na decyzję administracyjną – nie wywołuje ona skutków prawnych do chwili uprawomocnienia się wyroku, chyba że sąd postanowi inaczej. W sprawie ministra Sławomira Cenckiewicza Wojewódzki Sąd Administracyjny uwzględnił skargę Pana ministra na decyzję SKW i KPRM w zakresie odebrania poświadczenia bezpieczeństwa. Zatem oczywistym jest, że decyzje te nie wywołują skutków prawnych” – oświadczył rzecznik prezydenta.

