Szefowa MEN gra z WOŚP. Takiej aukcji jeszcze nie było

Platforma Allegro po raz kolejny włącza się w działania Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tegoroczne aukcje – pod hasłem „Zdrowe brzuszki naszych dzieci” – wspierają dziecięcą gastroenterologię, czyli dziedzinę medycyny zajmującą się leczeniem chorób układu pokarmowego i gruczołów trawiennych, z wyłączeniem żołądka.

Jerzy Owsiak zapowiedział hasło 34. finału akcji już w październiku ubiegłego roku.

Politycy grają razem z Orkiestrą. Wśród nich – szefowa MEN

Jak co roku, do jednej z największych inicjatyw charytatywnych w kraju włączyli się także politycy. Tym razem na aukcjach pojawiły się zarówno unikatowe przedmioty, jak i nietypowe atrakcje, w tym osobiste spotkania z osobami pełniącymi najwyższe funkcje publiczne.

Jedną z uczestniczek tegorocznych licytacji jest szefowa Ministerstwa Edukacji Narodowej, Barbara Nowacka. Na aukcję przekazała możliwość wspólnego wyjścia do Teatru Muzycznego imienia Danuty Baduszkowej w Gdyni.

Jak stwierdziła w opisie aukcji, „niepowtarzalna okazja, by wspólnie spędzić wieczór w jednym z najważniejszych teatrów muzycznych w Polsce, obejrzeć wybrany spektakl i porozmawiać o kulturze, życiu publicznym lub po prostu o tym, co nas porusza”.

Ministra edukacji zaznaczyła, że teatr muzyczny to emocje, energia i wspólnota przeżyć. „Cieszę się, że możemy połączyć miłość do kultury z pomaganiem, bo cały dochód z tej aukcji zasili działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy” – dodała. „Do zobaczenia w teatrze!” – zakończyła Nowacka. W poniedziałek, po godzinie 15 najwyższa kwota zaproponowana za spotkanie z szefową MEN opiewała na 5000 złotych.

Złote korki premiera i śniadanie w Sejmie

Licytacja spotkania z Barbarą Nowacką to tylko jedna z wielu aukcji z której zysk trafi na konto WOŚP. Największe emocje budzi obecnie aukcja powiązana z Donaldem Tuskiem. Jak już wcześniej informowaliśmy, szef rządu przekazał na licytację swoje złote korki – buty piłkarskie, a zwycięzca aukcji zyska również możliwość osobistego spotkania z premierem. Szczęśliwiec będzie mógł spotkać się z Tuskiem w Sali Zegarowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. W poniedziałkowe popołudnie najwyższa kwota, jaką licytujący zadeklarował zapłacić za spotkanie z premierem wynosiła 100 249 złotych.

W akcję zaangażował się także marszałek Sejmu, Włodzimierz Czarzasty. Polityk zaproponował śniadanie w Gabinecie Marszałkowskim, podczas którego przekaże zwycięzcy ilustrowane wydanie powieści Gabriela Garcíi Márqueza „Miłość w czasach zarazy”, a następnie oprowadzi gościa po kompleksie budynków Sejmu w Warszawie. Aktualna cena tej aukcji wynosi 6100 złotych.

