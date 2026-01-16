Aukcja Tuska na WOŚP hitem sieci. Kwota już zwala z nóg

Donald Tusk zaangażował się we wsparcie WOŚP. – Czas znowu zdjąć buty z kołka, ale nie, nie bójcie się, nie wracam do kariery piłkarskiej. Te złote korki, nówki sztuki nieśmigane, to jest prezent od moich przyjaciół, dla mnie bardzo cenny i dlatego postanowiłem przekazać te złote korki na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – tłumaczył premier w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.

– Ale to nie wszystko. Ten, kto wylicytuje te korki, usiądzie razem ze mną w tej sali, w tym fotelu, gdzie siedzieli kiedyś Obama, książę Karol, dzisiaj król, premier Trudeau, jeszcze bez Katy Perry, prezydent Macron. Kupimy kawę, będą ciastka i porozmawiamy – podsumował Tusk. „Złote korki, dla tych o złotym sercu” – napisał z kolei szef rządu w opisie nagrania. Buty są spersonalizowane, a do spotkania dojdzie w Kancelarii Premiera do końca stycznia 2027 r.

Wyjątkowa pamiątka i spotkanie z Tuskiem do wylicytowania na WOŚP. Kwota poszybowała w górę

Wyjątkowa pamiątka Tuska oraz spotkanie z szefem rządu może wygrać tylko jedna osoba. Jak podkreślono „dodatkowe koszty związane z realizacją aukcji (np. dojazd) pokrywa zwycięzca” licytacji. Oferta Tuska cieszy się wyjątkową popularnością. Pierwszy zainteresowany zaoferował 100 zł. 10 minut później najwyższa cena wynosiła już 15 tys. zł. Kolejni chętni przebijali potem kolejno na 15 tys., 20 tys., 30,5 tys. i 40 tys. W momencie powstania tego tekstu licytuje 17 osób i trzeba przebić 42,5 tys. zł.

Propozycja premiera błyskawicznie trafiła do jednych z najwyższych cen na aukcjach znanych ludzi z życia publicznego. Jak na razie więcej trzeba zapłacić za rakietę i ręcznik z Wimbledonu 2025 Igi Świątek – 100 tys., za polskiego Fiata 127p z 1973 r. – 95,5 tys., a za obraz WOŚP Tomasza Alena Kopera trzeba dać 45,5 tys. Aukcja potrwa do czwartku 12 lutego do godz. 11:41:00. W 2026 r. hasło 34. Finału brzmi: „Zdrowe brzuszki naszych dzieci”. WOŚP będzie grać dla gastroenterologii dziecięcej.

Co zaoferowali inni znani?

Książulo



Książulo zaoferował udział w warsztatach kulinarnych z elementami nauki savoir-vivre wraz z całą ekipą MUALA w składzie Książulo, Wojek, Bartek i Bobiczek.



Friz & Wersow







Wersow wystawiła swoją suknię ślubną. Prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki wstawił T-shirt damski rozmiar M z motywem fajansu włocławskiego z autografami Friza, czyli Karola Wiśniewskiego i innych twórców internetowych, którzy gościli we Włocławku podczas realizacji castingu do talent show „Twoje 5 minut”.



Justyna Kowalczyk



Dla aktywnych można wbiec na Giewont razem z Justyną Kowalczyk – Tekieli.



Aidan Gillen





Aidan Gillen, znany m.in. z „Gry o Tron” czy „Peaky Blinders”, przekazał na rzecz 34. Finału WOŚP okulary z filmu „Pojedynek”, który na ekrany polskich kin wejdzie w lutym 2026 roku. Irlandzki aktor przekazał też plakat z filmu „Pojedynek” ze swoim autografem, broszkę z serialu „Gra o Tron”, a także plakat z „Gry o Tron” z dedykacją dla zwycięzcy.



Katarzyna Bonda





Jedna z opcji jest możliwość zostania postacią w nowej książce znanej autorki Katarzyny Bondy.



Bogdan Rymanowski





Można też wylicytować możliwość przepytania dziennikarza Bogdana Rymanowskiego.



Siatkarze





Anonimowa osoba wystawiła używaną koszulkę z autografami Polskiej Reprezentacji w siatkówce z 2022 r. Oficjalny trykot przekazał też minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.



Ewa Chodakowska





Jedna z aukcji to wyjazd na tydzień metamorfozy, na co zaprasza Ewa Chodakowska wraz z całym swoim zespołem.



Katarzyna Bosacka





Katarzyna Bosacka zaoferowała kolację w Muzeum Bolesława Prusa w Nałęczowie w stylu „Lalki”. Dostępne są trzy takie aukcje: 1, 2, 3.



Robert Makłowicz



Kolejną aukcją wartą wyróżnienia jest wyjątkowa kolacja degustacyjna z Robertem Makłowiczem i Rafałem Niewiarowskim w Pałacu Ottona von Bismarcka. Dostępnych jest aż dziewięć takich aukcji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.Czytaj też:

