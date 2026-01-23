Będą podwyżki dla nauczycieli. MEN pokazało nowe wyliczenia

Ministerstwo edukacji przedstawiło właśnie projekt rozporządzenia, w którym reguluje m.in. minimalne kwoty pensji zasadniczej nauczycieli, zasady przyznawania dodatków oraz wynagrodzenie za pracę w dni wolne. 3-procentowa podwyżka miałaby wejść wżycie z datą wsteczną 1 stycznia 2026 roku.

Nauczyciele z podwyżkami. O jakich sumach mowa?

Co istotne, projekt nowelizacji rozporządzenia przewiduje wzrosty wynagrodzeń dla wszystkich grup nauczycieli. Nie ma w tym wypadku rozróżnienia zależnie od stopnia awansu czy wykształcenia. Wspomniane 3 proc. przekładać się będzie na wzrost o sumy od 151 do 186 zł brutto. W projekcie zamieszczono tabelę z sześcioma stawkami minimalnego wynagrodzenia zasadniczego.

Nauczyciel z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym (95 proc. wszystkich nauczycieli) może liczyć na:

nauczyciel początkujący – 5308 zł brutto (wzrost o 155 zł brutto),

nauczyciel mianowany – 5469 zł brutto (wzrost o 159 zł brutto),

nauczyciel dyplomowany – 6397 zł brutto (wzrost o 186 zł brutto).

Pozostałe grupy nauczycieli, czyli np. te z tytułem magistra, ale bez przygotowania pedagogicznego, z tytułem licencjata/inżyniera, absolwenci kolegiów nauczycielskich oraz osoby z innym wykształceniem:

nauczyciel początkujący – 5178 zł brutto (wzrost o 151 zł brutto),

nauczyciel mianowany – 5311 zł brutto (wzrost o 155 zł brutto),

nauczyciel dyplomowany – 5567 zł brutto (wzrost o 162 zł brutto).

Zarobki nauczyciela. Dodatki również mogą wzrosnąć

Pamiętać należy, że wynagrodzenie zasadnicze to tylko jeden ze składników pensji nauczyciela. Budżet na 2026 rok ustala kwotę bazową na 5597,86 zł, co stanowi sumę o 163,04 zł więcej niż w 2025 r. (tu również mamy wzrost 3 proc.). Nauczyciele mogą liczyć na dodatki wynikające z Karty Nauczyciela: m.in. stażowy, motywacyjny, funkcyjne oraz „trzynastki”. Niektóre z nich rosną automatycznie razem z pensją zasadniczą.

