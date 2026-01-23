Nowy zakaz w polskich szkołach? Wymowna reakcja szefowej MEN

Do końca lutego klub Koalicji Obywatelskiej ma opracować projekt ustawy, która ograniczy możliwość korzystania z mediów społecznościowych przez osoby poniżej 15. roku życia. Nad jego ostatecznym kształtem ma czuwać minister edukacji Barbara Nowacka.

Social media nie dla najmłodszych? Szefowa MEN o głośnym projekcie

– To projekt poselski KO. Założenie jest takie, że dzieci do 15. roku życia nie będą mogły używać konkretnych platform społecznościowych. Dokładnie tak, jak to jest rozwiązane w Australii. To nie rodzic czy nauczyciel będzie weryfikował treść, ale to będzie obowiązek leżący po stronie big techów, które muszą zapewnić, że użytkownik korzystający z konkretnych platform ma do tego uprawnienia – powiedziała w wywiadzie dla Interii.

– Dziś udajemy. 10-latek może kliknąć, że ma 13 lat i oglądać dosłownie wszystko – bez żadnego filtra, żadnej refleksji, ale z poważnymi konsekwencjami. Oczekujemy, by było to egzekwowane. Jeśli 12-latek idzie do sklepu i chce kupić alkohol, jego wiek sprawdza sprzedawca. Dokładnie tego samego oczekujemy od big techów – podkreśliła Barbara Nowacka.

Nowy zakaz w polskich szkołach? Wymowna reakcja Nowackiej

W wywiadzie został również poruszony wątek innego możliwego zakazu – zakazu używania smartfonów w szkołach. Jest to postulat, który został ponownie nagłośniony w kampanii przed wyborami prezydenckimi w Polsce. – To akurat niczego nie rozwiąże – oceniła Barbara Nowacka. Minister edukacji podkreśliła, że prawdziwy problem stanowi nie sam fakt posiadania telefonu, ale to, do jakich celów te urządzenia są wykorzystywane.

– Dzieci w szkołach nie korzystają z telefonów, bo się uczą. Zaczynają z niego korzystać zazwyczaj w domu. Zabranianie go w szkole byłoby pozornym rozwiązaniem problemu. Szkoły mają dziś możliwość ograniczenia smartfonów, a ponad 50 proc. szkół z tej możliwości korzysta. Na pewno damy szkole narzędzia do tego, by mogła nie tylko ograniczyć, ale i zabronić używania telefonu. Niby zmiana semantyczna, ale z perspektywy funkcjonowania szkoły to znaczna różnica. Decyzja jednak pozostanie po stronie szkoły, nie będziemy tego narzucać odgórnie, w skali całego kraju – oświadczyła minister edukacji.

