Karol Nawrocki wbił szpilę TVP. Takiej reakcji się nie spodziewał

Karol Nawrocki wziął udział w Forum Ekonomicznym w Davos. W czasie wizyty w Szwajcarii prezydent Polski spotkał się z Donaldem Trumpem, a na agendzie ich rozmowy były tematy dotyczące bezpieczeństwa i spraw ekonomicznych.

W czasie konferencji prasowej, która odbyła się w czwartek 22 stycznia, Karol Nawrocki został zapytany o możliwe „nowe otwarcie” w relacjach Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi. – Ciężko mi odpowiadać na to pytanie w imieniu unijnych liderów. Ja też – pomimo kontaktu z nimi – konsekwentnie wyrażam swoje rozczarowanie niektórymi działaniami UE – mówił prezydent Polski, cytowany przez Onet. Prezydent przypomniał także m.in., że Polska wielokrotnie w przeszłości ostrzegała przez zagrożeniami ze strony Rosji, ale ten głos – w jego ocenie – pozostawał w cieniu, a Unia skupiała się na innych tematach.

Nawrocki „wywołał” TVP. Stacja reaguje. Jest oświadczenie

Na zakończenie konferencji prasowej Karol Nawrocki zwrócił się do dziennikarza TVP. – Od razu wyrażę swój smutek, bo pewnie i tak tego nie puścicie w Telewizji Polskiej. Cieszę się, że pan tu jest, sympatycznie się pan do mnie uśmiecha, ale w telewizji publicznej powiecie, że pewnie miałem niezawiązaną sznurówkę albo coś takiego. Życzę powodzenia i pozdrawiam widzów Telewizji Polskiej w likwidacji, jeśli mnie usłyszycie — zakończył prezydent.

Wypowiedź, w której Karol Nawrocki sugerował, że TVP skupia się na pobocznych sprawach zamiast meritum jego wypowiedzi, była transmitowana na antenie TVP Info. Stacja postanowiła odpowiedzieć na słowa prezydenta.

„Prezydent był wielokrotnie zapraszany do Telewizji Polskiej. 21 lipca 2025 dyrekcja TVP Info skierowała zaproszenie do programu »Pytanie dnia«, proponując dwa terminy – 6 lub 7 sierpnia i zastrzegając, że »czas i miejsce rozmowy są do ustalenia z Panem Prezydentem«. Kolejne zaproszenie – również do programu »Pytanie dnia« – zostało skierowane do prezydenta w związku z rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości na tydzień przed obchodami” – czytamy na stronie tvp.info.

Następne zaproszenie zostało wystosowane do Kancelarii Prezydenta 16 grudnia 2025 r. – na kilka dni przed wizytą Wołodymyra Zełenskiego w Polsce. Jak sprecyzowano, na niektóre z zaproszeń przedstawiciele ośrodka prezydenckiego nie odpowiedzieli, a w innych wypadkach mieli odmówić, wskazując na napięty plan dnia i szereg obowiązków głowy państwa.

